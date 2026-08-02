Bhabua News: अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न
Bhabua News: युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न 152 अभ्यर्थियों में 119
Bhabua News: युवा पेज की खबर अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न 152 अभ्यर्थियों में 119 हुए शामिल, शांतिपूर्ण माहौल में हुई परीक्षा जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे होगी चयन की कार्रवाई भभुआ, नगर संवाददाता।
चर्चा और स्पर्धा
बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।