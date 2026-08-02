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Bhabua News: अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न 152 अभ्यर्थियों में 119

Bhabua News: अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न

Bhabua News: युवा पेज की खबर अंबेडकर आवासीय विद्यालय की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा संपन्न 152 अभ्यर्थियों में 119 हुए शामिल, शांतिपूर्ण माहौल में हुई परीक्षा जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे होगी चयन की कार्रवाई भभुआ, नगर संवाददाता।

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चर्चा और स्पर्धा

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

अंबेडकर आवासीय विद्यालय की परीक्षा कब सम्पन्न हुई?
अंबेडकर आवासीय विद्यालय की परीक्षा रविवार को सम्पन्न हुई।
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