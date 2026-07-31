Bhabua News: कड़ी सुरक्षा के बीच अमांव में आज होगा पैक्स चुनाव

Bhabua News: प्रखंड मुख्यालय से चुनाव सामग्री के साथ अमांव के लिए रवाना हुए कर्मी। अमांव पंचायत में नई पैक्स समिति के गठन के लिए एक अगस्त को मतदान होगा। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीठासीन अधिकारी ने मतदाताओं से निष्पक्ष मतदान में सहयोग करने की अपील की है।

Bhabua News: प्रखंड मुख्यालय से चुनाव सामग्री के साथ अमांव के लिए रवाना हुए कर्मी अमांव के विद्यालय में बनाए गए तीन मतदान केंद्र, हर बूथ पर चार कर्मी रामपुर, एक संवाददाता।

मतदान की तैयारी प्रखंड की अमांव पंचायत में नई पैक्स समिति के गठन के लिए एक अगस्त को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शुक्रवार को चुनाव कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ संबंधित केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अमांव पंचायत की पैक्स मतदाता सूची में कुल 2012 मतदाता शामिल हैं, जो शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय अमांव परिसर में तीन बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर चार-चार चुनाव कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा।

मतदाताओं की अपील सीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने मतदाताओं से निष्पक्ष मतदान में सहयोग करने की अपील की और कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज है, तब भी वह केवल एक बार ही मतदान कर सकेंगे। दोबारा मतदान का प्रयास करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना बैठक बीडीओ ने जनगणना को ले किया बैठक भगवानपुर। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंकिता शेखर ने शुक्रवार को जिला जनगणना हस्तपुस्तिका को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जनगणना कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार, एक तारीख से 30 तारीख तक चलने वाले अभियान के सफल संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि जनगणना आंकड़ों के सही संकलन और दस्तावेजीकरण में डीसीएचवी की भूमिका बेहद अहम है। बैठक में उपस्थित सभी संबंधित कर्मियों को कार्य से जुड़े आवश्यक कई दिशा निर्देश दिए गए और 30 दिनों की समय सीमा की भीतर शत-प्रतिशत कार्य सटीकता के साथ पूरा करने का लक्ष्य कर दिया गया।