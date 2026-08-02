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Bhabua News: ताइक्वांडो खिलाड़ी आकाश को तीन लाख की प्रेरणा खेल छात्रवृत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर ताइक्वांडो खिलाड़ी आकाश को तीन लाख की प्रेरणा खेल छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री ने चयन पत्र किया

Bhabua News: ताइक्वांडो खिलाड़ी आकाश को तीन लाख की प्रेरणा खेल छात्रवृत्ति

Bhabua News: युवा पेज की खबर ताइक्वांडो खिलाड़ी आकाश को तीन लाख की प्रेरणा खेल छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री ने चयन पत्र किया वितरित, गांव पहुंचने पर माता-पिता ने गले लगाकर दी बधाई कैमूर के कई खिलाड़ियों का भी राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना में हुआ है चयन भभुआ, नगर संवाददाता। राज्य सरकार की राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत कैमूर ताइक्वांडो अकादमी के उभरते खिलाड़ी आकाश तिवारी को ताइक्वांडो खेल विधा में प्रेरणा स्कॉलरशिप के अंतर्गत तीन लाख रुपये का चयन पत्र प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री का वितरण समारोह

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत आयोजित समारोह में नियुक्ति एवं छात्रवृत्ति चयन पत्र वितरित किए। रविवार को अपने पैतृक गांव जगरिया लौटने पर आकाश का उनके माता-पिता ने गर्मजोशी से स्वागत किया और गले लगाकर खुशी जताई। शारीरिक शिक्षक डॉ. तुलसी प्रसाद सिंह ने बताया कि आकाश तिवारी चैनपुर प्रखंड के जगरिया गांव निवासी संतोष तिवारी एवं रानी देवी के पुत्र हैं।

आकाश की उपलब्धियाँ

बचपन से ही खेलों में रुचि रखने वाले आकाश ने नियमित अभ्यास और कठिन मेहनत के बल पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए तत्कालीन उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा ओम प्रकाश कुमार भी समय-समय पर उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। डॉ. सिंह ने बताया कि किसान इंटर कॉलेज के छात्र आकाश ने कैमूर ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित लियो राष्ट्रीय खेल 2025, हरिद्वार में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, कोच इंदु शेखर सिंह, डॉ. प्रिय रंजन तथा डॉ. तुलसी प्रसाद सिंह सहित संघ के पदाधिकारियों को दिया।

अन्य खिलाड़ियों का चयन

योजना के तहत साइक्लिंग में गणेश कुमार, एथलेटिक्स में सार्थक राज, काजल कुमारी, ओमजी कश्यप व साहिल कुमार तथा फुटबॉल में गोलू कुमार, नीरज कुमार, मुन्ना कुमार और प्रदीप कुमार को भी तीन लाख रुपये की प्रेरणा स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया है। वहीं पैदल चाल की खिलाड़ी सुनीता कुमारी को सक्षम स्कॉलरशिप के तहत पांच लाख रुपये का चयन पत्र मिला है। जिले के खेल प्रशिक्षकों व खेल प्रेमियों ने सभी खिलाडि़यों को बधाई दी है। फोटो : 2 अगस्त भभुआ-18 कैप्शन: राज्य खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रेरणा स्कॉलरशिप का चयन पत्र मिलने के बाद अपने माता-पिता के साथ कैमूर के ताइक्वांडो खिलाड़ी आकाश तिवारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आकाश तिवारी को कितनी छात्रवृत्ति मिली है?
आकाश तिवारी को तीन लाख रुपये की प्रेरणा खेल छात्रवृत्ति मिली है।
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