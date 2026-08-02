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Bhabua News: अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया। चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण हुई। कुल 66.45 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। अजय चौबे को 914 और सुधाकर मिश्रा को 389 मत प्राप्त हुए।

अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे
अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे

Bhabua News: अमांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गए अजय चौबे मतगणना स्थल पर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया जीत का प्रमाण पत्र अजय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया रामपुर, एक संवाददाता।

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मतगणना की प्रक्रिया

प्रखंड की अमांव पंचायत के पैक्स चुनाव की मतगणना शनिवार की देर रात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत सरकार भवन बेलांव में संपन्न हुई। मतगणना के बाद पूर्व पैक्स अध्यक्ष अजय चौबे उर्फ मुनि चौबे ने निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुधाकर मिश्रा को 525 मतों के अंतर से पराजित कर पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की।

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मतदान की जानकारी

शनिवार को हुए मतदान में कुल 66.45 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बेलांव पंचायत सरकार भवन स्थित वज्रगृह में रखा गया। रात करीब 8:00 बजे प्रत्याशियों की उपस्थिति में तीन काउंटरों पर मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक चली। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अनु कुमारी ने रात लगभग 11:15 बजे चुनाव परिणाम घोषित किया।

चुनाव परिणाम

घोषित परिणाम के अनुसार, अजय चौबे को 914 मत और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 389 मत प्राप्त हुए। इस तरह अजय चौबे 525 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने विजेता अजय चौबे को जीत का प्रमाण पत्र दिया। मतगणना के लिए तीन टेबल बनाए गए थे। प्रत्येक टेबल पर चार-चार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे।

सुरक्षा व्यवस्था

बेलांव थाना के एसआई मो. फिरोज खान भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। मतगणना स्थल पर आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रही। परिणाम घोषित होने तक दोनों प्रत्याशियों के समर्थक पंचायत सरकार भवन के बाहर और मुख्य सड़क पर डटे रहे। जैसे ही अजय चौबे की जीत की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जीत का प्रमाण-पत्र लेकर बाहर निकले अजय चौबे का समर्थकों ने फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया। उन्हें बधाइयां दी गईं, जमकर सेल्फी ली गई और 'अजय चौबे जिंदाबाद' के नारों से बेलांव बाजार गूंज उठा। कैप्शन- रामपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बेलांव में शनिवार की रात मतगणना के बाद जीत का प्रमाण पत्र निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को देते निर्वाचन पदाधिकारी अनु कुमारी।

प्रश्नोत्तर

अजय चौबे ने किसे हराया?
अजय चौबे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया।
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