Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: पेज चार की खबर पेज चार की खबर अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष सीओ ने विजयी प्रत्याशी अजय चौबे

Bhabua News: अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष

Bhabua News: पेज चार की खबर अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष सीओ ने विजयी प्रत्याशी अजय चौबे को जीत का प्रमाण-पत्र सौंपा दुसरे नम्बर पर रहे सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की अमांव पंचायत पैक्स चुनाव की मतगणना शनिवार की देर रात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत सरकार भवन बेलांव में संपन्न हुई।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: अमांव के पैक्स चुनाव में ... प्रतिशत शांतिपूर्ण हुआ मतदान

सुरक्षा और पारदर्शिता

ये भी पढ़ें:Bhabua News: अमांव के पैक्स चुनाव में 66.45 प्रतिशत शांतिपूर्ण हुआ मतदान

सामान्य प्रश्न

अजय चौबे ने कितने मतों से जीत हासिल की?
अजय चौबे ने 525 मतों के अंतर से जीत हासिल की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।