Bhabua News: अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष
Bhabua News: पेज चार की खबर पेज चार की खबर अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष सीओ ने विजयी प्रत्याशी अजय चौबे
Bhabua News: पेज चार की खबर अमांव पंचायत पैक्स के अजय चौबे हुए नवनिवार्चित अध्यक्ष सीओ ने विजयी प्रत्याशी अजय चौबे को जीत का प्रमाण-पत्र सौंपा दुसरे नम्बर पर रहे सुधाकर मिश्रा को 525 मतों से हराया रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की अमांव पंचायत पैक्स चुनाव की मतगणना शनिवार की देर रात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत सरकार भवन बेलांव में संपन्न हुई।
सुरक्षा और पारदर्शिता
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