Bhabua News: बाइक के साथ गड्ढे में गिर घायल, किया रोड जाम

Bhabua News: शहर के वार्ड 14 में नाली निर्माण कराने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ा बोले ईओ, संवेदक नाली निर्माण में देर कर रहा है तो उसे भरवा देते हैंबोले ईओ, संवेदक नाली निर्माण में देर कर रहा है तो उसे भरवा देते...

Bhabua News: शहर के वार्ड 14 में नाली निर्माण कराने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ा बोले ईओ, संवेदक नाली निर्माण में देर कर रहा है तो उसे भरवा देते हैं (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के वार्ड 14 में नाली निर्माण कराने के लिए खोदे गए गड्ढे में एक व्यक्ति गुरुवार को बाइक के साथ गिर गया, जिससे उसके शरीर में कई जगहों पर चोट लग गई और खरोच भी लगा। इससे नाराज मुहल्ले के लोगों ने एकता चौक के पास रोड को जाम कर दिया। घायल पंकज कुमार सिंह भभुआ के वार्ड 14 के निवासी हैं।

स्थानीय उपचार स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉ. श्यामा कांत ने उनका इलाज किया। वह चैनपुर के सुहावल गांव के मूल निवासी हैं। रोड जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर सड़क से हटवाया, जिसके बाद आवागमन शुरू हुआ। पुलिस सदर अस्पताल में पहुंची थी। सदर अस्पताल में पहुंचे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने कहा कि अगर संवेदक द्वारा नाली का निर्माण कार्य करने में देर की जा रही है, तो वह गड्ढों को भरवा देते हैं, ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा नहीं हो सके।

घायल का बयान अस्पताल में भर्ती घायल पंकज सिंह ने बताया कि गड्ढा खोदकर छोड़ देने से आवागमन प्रभावित हो गया है। वृद्ध, बच्चे व दिव्यांगजनों को दिक्कत हो रही है। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 17 कैप्शन- भभुआ शहर के वार्ड 14 में गुरुवार को मोटरसाइकिल सवार के गड्ढे में गिरकर घायल होने के बाद एकता चौक के पास रोड जाम करते मुहल्ले के लोग। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 16 कैप्शन- भभुआ शहर के वार्ड 14 में नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गुरुवार को गिरी पड़ी मोटरसाइकिल।

मारपीट का मामला मारपीट मामले में तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज रामपुर। करमचट थाना क्षेत्र के लालापुर गांव में मारपीट के मामले में तीन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाने में दिए गए आवेदन में पीड़ित रामप्रवेश सिंह ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे वह शौच के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही तीन लोगों ने उन्हें रोककर लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। उन्हेंअंदरूनी चोटें आई हैं। पीड़ित ने आवेदन में बताया है कि आरोपितों का कहना था कि उनके पिता के श्राद्ध कर्म में बुलाकर उनकी बेइज्जती की गई थी। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।