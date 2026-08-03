Bhabua News: विद्यार्थी परिषद ने शहर में शुरू किया सदस्यता अभियान
Bhabua News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भभुआ में सोमवार से सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 31 अगस्त तक 5000 नए सदस्यों का बनाना है। यह अभियान दक्षिण बिहार प्रांत के सभी जिलों में चलेगा, जिसमें छात्रों को परिषद से जोड़ा जाएगा। नगर सदस्यता अभियान प्रमुख ने इसे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।
Bhabua News: पांच हजार छात्रों को एबीभीपी का सदस्य बनाने का निर्धारित किया लक्ष्य कैमूर में 31 अगस्त तक स्कूल-कॉलजों में चलेगा सदस्यता अभियान (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने सोमवार से शहर में सदस्यता अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत भभुआ के सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय से की गई।
सदस्यता अभियान का विस्तार
यह अभियान 31 अगस्त तक दक्षिण बिहार प्रांत के सभी जिलों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को परिषद से जोड़ने के लिए व्यापक जनसंपर्क किया जाएगा। विभाग संयोजक अभय शुभम् ने बताया कि इस वर्ष कैमूर जिले में 5000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विद्यार्थी परिषद की भूमिका
उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद वर्ष में एक बार सदस्यता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ती है और शिक्षा, छात्रहित तथा राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाती है। नगर सदस्यता अभियान प्रमुख अभिषेक शर्मा ने कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और इससे जुड़ना विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
सामाजिक समर्थन
उन्होंने कहा कि परिषद कॉलेज परिसर में छात्रों की समस्याओं के समाधान, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने तथा छात्र हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है। मौके पर कॉलेज अध्यक्ष युवराज चौधरी, अंकेश तिवारी, रोहित कुमार सिंह, सत्यम तिवारी, विक्रांत, आदित्य, कार्तिक पटेल, अजीत ठाकुर, सत्यम आदि थे।
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