Bhabua News: ताड़ के पेड़ से गिरकर 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत

Bhabua News: पेज तीन की लीड खबर पेज तीन की लीड खबर ताड़ के पेड़ से गिरकर 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया गांव के

Bhabua News: पेज तीन की लीड खबर ताड़ के पेड़ से गिरकर 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया गांव के पास नीरा उतारने के दौरान हुई घटना अधेड़ की मेडिकल जांच के बाद सदर अस्पताल के डाक्टर ने किया मृत घोषित भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया गांव के पास रविवार की सुबह नीरा उतारने के दौरान ताड़ के पेड़ से अचानक गिरकर एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गयी। मृतक पचास वर्षीय मुनी बिन्द नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया निवासी स्व. सीता राम विंद का पुत्र बताया गया हैं।

घटना का विवरण घटना के सम्बंध में परिजनों ने बताया कि मुनी बिंद ताड़ के पेड़ से नीरा उतारकर बेचने का धंधा करता था। रविवार की सुबह साढ़े पांच बजे मुनी बिन्द अपने गांव से पश्चिम स्थित ताड़ के पेड़ से नीरा उतारने के लिए गए हुए थे। जहां ताड़ के पेड़ से नीरा उतारने के लिए चढ़ गया। ताड़ के पेड़ से नीचे जमीन पर गिरने से मुनी बिन्द गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के कुछ देर बाद मिली जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंचकर पेड़ से गिरे अधेड़ को उठाकर इलाज के लिए वाहन से सदर अस्पताल लेकर आए। जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने मेडिकल जांच के बाद अधेड़ मुनी बिन्द को मृत घोषित कर दिया। सदर अस्पताल के डाक्टर द्वारा मुनी बिन्द को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन शव को बगैर पोस्टमार्टम कराए ही वापस घर लेकर चले गए। नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया गांव के मुनी बिन्द की पेड़ से गिरकर हुई मौत के बाद परिवार व गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया।

परिवार पर प्रभाव मुनी बिन्द क्या जानता था कि आज उसकी होगी मौत भभुआ। नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया गांव का मुनी बिन्द क्या जानता था कि रविवार की सुबह उसकी मौत हो जाएगी। क्योकि वह प्रतिदिन ताड़ के पेड़ पर चढ़कर नीरा उताकर लोगो को पिलाकर मिलने वाले पैसे से घर का खर्चा चलाता था। मृतक मुनी बिन्द के अगंद कुमार सहित दो बेटे व दो बेटियां हैं, सभी बेटा व बेटी का शादी व्याह कर मुनी बिन्द द्वारा कर दिया गया हैं। हि.प्र. घटना से परिवार व गांव में पसरा मातमी सन्नाटा भभुआ। नगर थाना क्षेत्र के चांदोरुईया गांव का मुनी बिन्द की पेड़ से गिरकर हुई मौत के बाद परिवार व गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। घटना की खबर सुनते ही बेटी व उनके परिजन व पुत्रो पर दुखो का पहाड़ टुट गया। सदर अस्पताल परिसर से लेकर घर तक परिजनो का रो रोकर बुरा हाल हो गया। बेटा व बेटी का कहना था कि अब वे किसके सहारे रहेगे। हि.प्र. फोटो परिचय 2-भभुआ-01-सदर अस्पताल में घटना के बाद रोते बिलखते मृतक के परिजन व अन्य