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Bhabua News: कैमूर में ‘एक शाम मंगलधाम के नाम’ भजन संध्या आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ में लिच्छवी भवन में 'एक शाम मंगलधाम के नाम' भजन संध्या का आयोजन किया गया। भइयाजी महाराज ने बताया कि त्रिकूट पर्वत के नीचे 108 फुट लंबी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी और वहां नि:शुल्क चिकित्सालय, विद्यालय और भोजनालय की व्यवस्था की जाएगी।

Bhabua News: कैमूर में ‘एक शाम मंगलधाम के नाम’ भजन संध्या आयोजित

Bhabua News: त्रिकूट पर्वत के नीचे 108 फुट हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी लिच्छवी भवन में आयोजित कार्यक्रम को भइयाजी महाराज ने संबोधित किया (पेज चार) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के लिच्छवी भवन में गुरुवार को ‘एक शाम मंगलधाम के नाम’ भजन संध्या आयोजित हुआ।

कार्यक्रम की जानकारी

प्रदीप भइया जी महाराज ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के मध्य त्रिकूट पर्वत के नीचे 108 फुट लंबी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहां के श्रीमंगल धाम आश्रम में नि:शुल्क चिकित्सालय, विद्यालय व भोजनालय की व्यवस्था की जाएगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी व बाबा बैद्यनाथ की प्रेरणा से यह पुनीत कार्यक्रम अब बिहार और झारखंड के कोने-कोने तक पहुंचेगा। यह विश्वास इस यात्रा के पहले चरण से मिल चुका है।

मुख्य अतिथि की उपस्थिति

इस भक्तिमय आयोजन में मुख्य अतिथि विधान पार्षद जीवन कुमार, विशिष्ट अतिथि आरएसएस के दक्षिण बिहार के प्रांत बौद्धिक प्रमुख उपेंद्र भाई त्यागी जी एवं पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडेय की उपस्थित रही। अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजक मनोज जायसवाल एवं संचालन सहसंयोजक मोनू गिरी ने किया। कार्यक्रम में देवलाल पासवान, ओम प्रकाश गुप्ता, तेज बहादुर तिवारी, रमेश जायसवाल, अभय शुभम, प्रमोद सिंह, संतोष खरवार, देवेंद्र उपाध्याय, विजय चौरसिया, अनिकेत तिवारी, अरविन्द यादव, अश्विनी सिन्हा, प्रमोद केशरी, पप्पू जायसवाल, उमाशंकर जायसवाल, जिला प्रचारक रजनीकांत जी, बीरेन्द्र तिवारी,चंद्रशेखर सिंह, अजय सिंह, रंग बहादुर पांडेय, टिंकल तिवारी, निक्की तिवारी, राकेश तिवारी आदि थे। फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 14 कैप्शन- भभुआ शहर के लिच्छवी भवन में गुरुवार को ‘एक शाम मंगलधाम के नाम’ भजन संध्या में भाग लेते भइया जी महाराज व अन्य।

सामान्य प्रश्न

हनुमान जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी?
हनुमान जी की मूर्ति त्रिकूट पर्वत के नीचे स्थापित की जाएगी।
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