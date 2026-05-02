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पुलिस गाड़ी की टक्कर से भभुआ के मीट कारोबारी की मौत, बवाल के बाद फोर्स तैनात

May 02, 2026 11:11 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ
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भभुआ के मीट कारोबारी की भगवानपुर में पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई, जबकि एक साथी घायल हो गया। आक्रोशित लोगों ने बवाल कर पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इसके बाद सदर अस्पताल में फोर्स की तैनाती की गई है।

पुलिस गाड़ी की टक्कर से भभुआ के मीट कारोबारी की मौत, बवाल के बाद फोर्स तैनात

बिहार के कैमूर जिले में शनिवार शाम को पुलिस गाड़ी की टक्कर से भभुआ के मीट कारोबारी की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बवाल काट दिया। आक्रोशित लोगों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव की सूचना है। अस्पताल में फोर्स तैनात कर दी गई है। मीट कारोबारी का एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इलाज चल रहा है। यह हादसा भगवानपुर थाना क्षेत्र के गोबरछ गांव के पास शाम में करीब 5 बजे हुआ।

मृतक की पहचान भभुआ शहर के वार्ड 18 निवासी बबलु राइन के बेटे अरमान राइन के रूप में हुई है। वहीं, उसका साथी हुरैरा हुसैन घायल है। उसकी उम्र 16 साल है। वह भभुआ शहर के छावनी मोहल्ला निवासी आफताब हुसैन का बेटा है। भभुआ सदर अस्पताल के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर हुरैरा को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए वाराणसी लेकर चले गए।

भभुआ एसडीपीओ अनिकेत अमर ने पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने से युवक की मौत की पुष्टि की है। ग्रामीण सूत्र बताते हैं कि दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। बचाव में हवाई फायरिंग किए जाने की भी यहां चर्चा है। लेकिन, पुलिस अधिकारी ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है।

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जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो अधौरा स्थित पुलिस कैंप की बताई जा रही है। इस घटना के बाद भभुआ, भगवानपुर पुलिस लाइन के अफसर एवं जवान के अलावा क्यूआरटी के पुलिस बल की सदर अस्पताल में तैनाती कर दी गई। ताकि कोई अनहोनी ना हो सके।

बताया गया है कि हुरैरा और अरमान भगवानपुर में बकरों की खरीद करने गए थे। वहां से वह बाइक से भभुआ लौट रहे थे। इसी दौरान गोबरछ के पास वह दुर्घटना के शिकार हो गए। पुलिस की गाड़ी भभुआ की ओर से अधौरा जा रही थी।

(भभुआ से उदय प्रकाश की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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