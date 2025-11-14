Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbhabhua assembly seat result live 2025 who will win bjp bharat bind rjd birendra kushwaha jan suraaj jainendra arya
Bhabhua Result LIVE: भभुआ सीट का रिजल्ट; भरत बिंद, बीरेंद्र कुशवाहा और जैनेंद्र आर्य में कौन जीतेगा

संक्षेप: Bhabhua Assembly Seat Result LIVE 2025: भभुआ विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी के भरत बिंद, आरजेडी के बीरेंद्र कुशवाहा और जन सुराज पार्टी के जैनेंद्र आर्य के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 08:01 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bhabhua Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की चर्चित भभुआ विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट से बीजेपी के भरत बिंद, आरजेडी के बीरेंद्र कुशवाहा और जन सुराज पार्टी के जैनेंद्र आर्य के बीच हार जीत का रोमांच बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के भरत बिंद ने बीजेपी की रिंकी रानी पांडे को 9 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि तीसरे स्थान पर आरएलएसपी के बीरेंद्र कुमार सिंह रहे थे। इस बार जन सुराज पार्टी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और सीट पर पलटवार की रणनीति साफ झलक रही है। भभुआ सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी है और शुरुआती रुझानों पर सबकी नजरें टिकी हैं। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...

8:00 AM - Bhabhua Assembly Seat Result LIVE 2025: भभुआ सीट पर आज काउंटिंग शुरू

Bhabhua Assembly Seat Result LIVE 2025: भभुआ विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। तय प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के बाद आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी और काउंटिंग आगे बढ़ती रहेगी। प्रशासन के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिससे उम्मीदवारों और समर्थकों में उत्सुकता चरम पर है।

6:55 AM - Bhabhua Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Bhabhua Assembly Seat Result LIVE 2025: भभुआ सीट के लिए मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी और काउंटिंग होगा। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Bihar Elections
