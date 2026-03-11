होली के दिन भाभी का कत्ल, लाश गलाने के लिए नमक; देवर ने उगले भयानक राज

आरोपित ने पुलिस को बताया कि भाभी एक महीने से उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी से परेशान होकर उसने होली के दिन फोन कर उसे रानीगंज बुलाया और अपने दो साथियों के साथ जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी।

बिहार के गयाजी जिले में एक देवर ने भयानक कत्ल को अंजाम दिया। मामले के खुलासे के बाद देवर ने जो राज उगले हैं उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल यहां इमामगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है,। एक देवर ने फोन कर अपनी विधवा भाभी को बुलाया और साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना इमामगंज थाना क्षेत्र के उजियार बहेरा टोला सेवा नगर की है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

समुद्री कुमारी (20) उजियार बहेरा टोला सेवा नगर के ललन भुइयां के पुत्र परमिला भारती की पत्नी थी। परिजनों के अनुसार वर्ष 2024 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद समुद्री कुमारी अपनी मां के साथ मायके में रह रही थी। मृतका की मां शांति देवी और बहन सबिता देवी व कविता देवी ने बताया कि तीन मार्च को समुद्री कुमारी का देवर आदित्य भारती ने मोबाइल पर फोन कर उसे रानीगंज बुलाया था। इसके बाद से वह लापता हो गई। परिजनों ने आठ दिनों तक रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन की। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद नौ मार्च को मां शांति देवी ने इमामगंज थाने में आवेदन देकर बेटी को खोजने की गुहार लगाई।

इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मंगलवार को विधवा का शव उसके ससुराल के पास झिलमिलवा जंगल के एक नाले से सड़ी-गली अवस्था में बरामद किया गया। शव को प्लास्टिक में लपेटकर फेंका गया था और उसे जल्दी गलाने के लिए नमक भी डाला गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया है।