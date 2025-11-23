Hindustan Hindi News
बिहार में भाभी के प्रेमी ने देवर को मार दी गोली, लव अफेयर का रहा था विरोध

संक्षेप:

महिला के देवर मिथिलेश सदा ने इस बात को लेकर पवन सदा को समझाया और अपनी भाभी से दूर रहने को कहा। इसी बात पर पवन गुस्से में पिस्तौल से मिथिलेश पर गोली चला दी। गोली मिथिलेश की जांघ में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद पवन मौके से भाग निकला।

Sun, 23 Nov 2025 12:18 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कजरा, लखीसराय
अपनी भाभी के एक व्यक्ति से कई वर्षों से चल रहे प्रेम प्रसंग के बीच में पड़ना देवर को महंगा पड़ गया। प्रेमी ने गुस्से में युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना पीरी बाजार थाना के एक गांव की है। जानकारी के अनुसार बरियापुर गांव निवासी पवन सदा का कई सालों से प्रेम प्रसंग एक महिला से चल रहा था। दो साल पवन सदा उस महिला के साथ हरियाणा के वल्लभगढ़ शहर में भी रहा, लेकिन छह माह पहले महिला हरियाणा से वापस अपने गांव आ गई और पति के साथ रहना शुरू कर दिया।

शुक्रवार की देर रात महिला के देवर मिथिलेश सदा ने इस बात को लेकर पवन सदा को समझाया और अपनी भाभी से दूर रहने को कहा। इसी बात पर पवन गुस्से में पिस्तौल से मिथिलेश पर गोली चला दी। गोली मिथिलेश की जांघ में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद पवन मौके से भाग निकला। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंच गए और घायल को ग्रामीण चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उसे पटना ले जाने की बात कही।

परिजनों ने घायल को पीएमसीएच में भर्ती कराया है। पीरी बाजार थानाध्यक्ष रोहित कुमार का कहना है कि घटना को लेकर पीड़ित परिजनों की ओर से अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद युवक पवन सदा फरार हो गया। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है।ॉ

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
