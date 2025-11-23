बिहार में भाभी के प्रेमी ने देवर को मार दी गोली, लव अफेयर का रहा था विरोध
महिला के देवर मिथिलेश सदा ने इस बात को लेकर पवन सदा को समझाया और अपनी भाभी से दूर रहने को कहा। इसी बात पर पवन गुस्से में पिस्तौल से मिथिलेश पर गोली चला दी। गोली मिथिलेश की जांघ में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद पवन मौके से भाग निकला।
अपनी भाभी के एक व्यक्ति से कई वर्षों से चल रहे प्रेम प्रसंग के बीच में पड़ना देवर को महंगा पड़ गया। प्रेमी ने गुस्से में युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना पीरी बाजार थाना के एक गांव की है। जानकारी के अनुसार बरियापुर गांव निवासी पवन सदा का कई सालों से प्रेम प्रसंग एक महिला से चल रहा था। दो साल पवन सदा उस महिला के साथ हरियाणा के वल्लभगढ़ शहर में भी रहा, लेकिन छह माह पहले महिला हरियाणा से वापस अपने गांव आ गई और पति के साथ रहना शुरू कर दिया।
शुक्रवार की देर रात महिला के देवर मिथिलेश सदा ने इस बात को लेकर पवन सदा को समझाया और अपनी भाभी से दूर रहने को कहा। इसी बात पर पवन गुस्से में पिस्तौल से मिथिलेश पर गोली चला दी। गोली मिथिलेश की जांघ में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद पवन मौके से भाग निकला। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंच गए और घायल को ग्रामीण चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उसे पटना ले जाने की बात कही।
परिजनों ने घायल को पीएमसीएच में भर्ती कराया है। पीरी बाजार थानाध्यक्ष रोहित कुमार का कहना है कि घटना को लेकर पीड़ित परिजनों की ओर से अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद युवक पवन सदा फरार हो गया। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है।ॉ