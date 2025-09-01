पटना में देवर के प्यार में दीवानी भाभी ने पति को कमरे में बंद कर किया बड़ा कांड, अब फरार

आरोपित शबनम पहले से ही रिजवान को अपने साथ रखना चाहती थी। शादी से पूर्व एक बार रिजवान के साथ आत्महत्या की कोशिश भी की थी। परिजनों का कहना है कि रिजवान साथ रहने से इनकार कर रहा था, इसी से नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया।

पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के भुसौला दानापुर में शनिवार की रात पारिवारिक विवाद में 24 वर्षीय रिजवान कुरैशी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक की भाभी पर ही लगा है। बताया जाता है कि घर के पहले तल्ले पर स्थिति कमरे में सोए देवर पर भाभी ने चापड़ से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गई।आरोप है कि रिजवान अपने घर के कमरे में सोया हुआ था। इसी दौरान संझले भाई शाहबाज कुरैशी की पत्नी शबनम ने उस पर चापड़ से वार कर हत्या कर दी। सुबह बड़ी भाभी देवर को जगाने गई।

उन्होंने कमरे के बाहर से आवाज दी पर कोई सुगबुगाहट नहीं होने पर अंदर गईं। लाइट जलाया तो रिजवान का खून से लथपथ शव पड़ा था। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह चिल्लाने लगी। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फुलवारीश थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे व एफएसएल टीम को बुलाया गया। जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की वजह परिवारिक विवाद है।