देवर के लव मैरिज पर भाभी कुर्बान, देवरानी के पिता ने गोलियों से भून दिया; बिस्तर बदलने से बची सास

मीना देवी का देवर सुधीर पासवान का आरोपी रंजीत पासवान की बेटी के साथ अफेयर चल रहा था। रंजीत इस शादी के पक्ष में नहीं था। वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुधीर ने उसकी बेटी को भगा कर शादी कर लिया था। प्रतिशोध में रंजीत ने मीना देवी की हत्या कर दी

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को देवर के लव मैरिज की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जिले के साहेबगंज थाना गौड़ा गांव में बीती रात लगभग 12 बजे घर में घुसकर मीना देवी 35 को गोलियों से भून दिया । पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपित गांव के रंजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में बिस्तर बदलने से मृतका की सास बाल-बाल बच गई। पुलिस छानबीन में जुट गई है। गांव के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

इस हत्याकांड की वजह एक लव मैरिज है। बताया जा रहा है कि मीना देवी का देवर सुधीर पासवान का आरोपी रंजीत पासवान की बेटी के साथ अफेयर चल रहा था। रंजीत इस शादी के पक्ष में नहीं था। वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुधीर ने उसकी बेटी को भगा कर शादी कर लिया था। इसको लेकर रंजीत गुस्से में था। उसने सुधीर की हत्या की धमकी दिया था,लेकिन सुधीर शादी के बाद घर छोड़कर अन्य किसी जगह पर रह रहा था। इधर रंजीत प्रतिशोध की आग में जल रहा था।

खाट बदलने से पहचान नहीं सका रंजीत प्रतिशोध में सुधीर के माता-पिता की हत्या की नीयत से गुरुवार की रात पिस्टल लेकर घुसा था। सुधीर की मा जिस खाट पर सोती थी, गुरुवार को उस पर नहीं सोई थी। उस खाट पर सुधीर की भाभी मीना देवी सोई थी। रंजीत उसे ही सुधीर की मां समझ लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में मीना देवी को चार गोलियां लगी है। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस व एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है। मीना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। इस वारदात से गांव में गुस्सा और गम का माहौल बन गया है। पुलिस ने आरोपी के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। रंजीत पासवान को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है।