Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देवर के लव मैरिज पर भाभी कुर्बान, देवरानी के पिता ने गोलियों से भून दिया; बिस्तर बदलने से बची सास

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share

मीना देवी का देवर सुधीर पासवान का आरोपी रंजीत पासवान की बेटी के साथ अफेयर चल रहा था। रंजीत इस शादी के पक्ष में नहीं था। वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुधीर ने उसकी बेटी को भगा कर शादी कर लिया था। प्रतिशोध में रंजीत ने मीना देवी की हत्या कर दी

देवर के लव मैरिज पर भाभी कुर्बान, देवरानी के पिता ने गोलियों से भून दिया; बिस्तर बदलने से बची सास

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को देवर के लव मैरिज की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। जिले के साहेबगंज थाना गौड़ा गांव में बीती रात लगभग 12 बजे घर में घुसकर मीना देवी 35 को गोलियों से भून दिया । पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपित गांव के रंजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में बिस्तर बदलने से मृतका की सास बाल-बाल बच गई। पुलिस छानबीन में जुट गई है। गांव के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

इस हत्याकांड की वजह एक लव मैरिज है। बताया जा रहा है कि मीना देवी का देवर सुधीर पासवान का आरोपी रंजीत पासवान की बेटी के साथ अफेयर चल रहा था। रंजीत इस शादी के पक्ष में नहीं था। वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुधीर ने उसकी बेटी को भगा कर शादी कर लिया था। इसको लेकर रंजीत गुस्से में था। उसने सुधीर की हत्या की धमकी दिया था,लेकिन सुधीर शादी के बाद घर छोड़कर अन्य किसी जगह पर रह रहा था। इधर रंजीत प्रतिशोध की आग में जल रहा था।

खाट बदलने से पहचान नहीं सका रंजीत

प्रतिशोध में सुधीर के माता-पिता की हत्या की नीयत से गुरुवार की रात पिस्टल लेकर घुसा था। सुधीर की मा जिस खाट पर सोती थी, गुरुवार को उस पर नहीं सोई थी। उस खाट पर सुधीर की भाभी मीना देवी सोई थी। रंजीत उसे ही सुधीर की मां समझ लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में मीना देवी को चार गोलियां लगी है। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस व एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है। मीना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। इस वारदात से गांव में गुस्सा और गम का माहौल बन गया है। पुलिस ने आरोपी के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। रंजीत पासवान को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है।

(मुजफ्फरपुर से अरुण झा की रिपोर्ट)

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Murder News
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।