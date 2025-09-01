देवर पर फिदा थी भाभी, शादी के बाद भी चाहती थी पहले वाला प्यार; इनकार किया तो काट डाला
रिजवान और उसकी मझली भाभी के बीच काफी दिनों से रिलेशन था। एक साल पहले देवर की शादी तय हुई तो भाभी ने आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन उसे समझाकर मना लिया गया।
बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में देवर के प्यार में पागल भाभी ने उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गई। घटना की रात मृतक देवर की पत्नी मायके गई थी। पुलिस आरोपी भाभी की तलाश में छापेमारी कर रही है। महिला के पति से पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। घटना दानापुर इलाके की है। दोनों के बीच शादी से पहले से अफेयर था जिसकी जानकारी परिवार वालों को थी।
पटना में शनिवार की रात पारिवारिक विवाद में 24 वर्षीय रिजवान कुरैशी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक की मंझली भाभी पर लगाया जा रहा है जो फरार है। बताया जाता है कि धारदार हथियार से काटकर रिजवान की हत्या कर दी। रिजवान की बड़ी भाभी को सबसे पहले घटना की जानकारी मिली।
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रिजवान और उसकी मझली भाभी के बीच काफी दिनों से रिलेशन था। एक साल पहले देवर की शादी तय हुई तो भाभी ने आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन उसे समझाकर मना लिया गया। मैनेज करके शादी तो हो गई पर भाभी को देवरानी का होना स्वीकार नहीं था। वह पहले की तरह से देवर को अपने साथ रखना चाहती थी। वह पति को छोड़ने के लिए भी तैयार थी। लेकिन रिजवान इसके लिए तैयार नहीं था। वह कहता था कि जो हो गया सो हो गया। अब सब अपनी लाइफ जिएं। यह बात भाभी को मंजूर नहीं था।
शनिवार की रात रिजवान अपने घर के कमरे में सोया हुआ था। उसकी पत्नी मायके में थी। इसी दौरान मंझले भाई शाहबाज कुरैशी की पत्नी शबनम देर रात उसके कमरे में पहुंच गई। सोई हालत में धारदार हथियार से काटकर उसने रिजवान को मार डाला। सुबह बड़ी भाभी देवर को जगाने गई तो देखा कि रिजवान अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ा था। वह चिल्ला उठी तो परिवार के अन्य लोग पहुंच गए। घटना से इलाके में खलबली मच गई। पता चला कि शबनम गायब थी। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।