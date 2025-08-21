Bhabhi fell in love with Devar left her child and eloped in jamui Bihar भाभी पर चढ़ा इश्क का बुखार, गोद के बच्चे को छोड़ हो गई फरार; बिहार के इस थाने में सेट हुआ मामला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBhabhi fell in love with Devar left her child and eloped in jamui Bihar

भाभी पर चढ़ा इश्क का बुखार, गोद के बच्चे को छोड़ हो गई फरार; बिहार के इस थाने में सेट हुआ मामला

नेहा कुमारी, जो एक बच्ची की मां है, अपने ममेरे देवर अंशु के साथ फरार हो गई थी। पति ने पुलिस को शिकायत की दोनों को शेखपुरा से एक कमरे बरामद कर लिया गया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, जमुईThu, 21 Aug 2025 10:43 AM
share Share
Follow Us on
भाभी पर चढ़ा इश्क का बुखार, गोद के बच्चे को छोड़ हो गई फरार; बिहार के इस थाने में सेट हुआ मामला

देवर भाभी के बीच प्रेम संबंध की खबरें आती रहती हैं। कई बाद इश्क का बुखार इस कदर चढ़ता है कि रिश्तों की मर्यादा भी तार-तार हो जाती है। ऐसा ही मामला बिहार क जमुई से है जहां एक भाभी अपने ममेरे देवर के प्यार में ऐसी पागल हुई कि छोटे से बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और पति-पत्नी को थाने पर बैठकर पुलिस ने मामला सेट कर दिया है। हालांकि चर्चा का बाजार गर्म है। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। आरोपी देवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

मामला जमुई जिले के लछुआड़ थाना क्षेत्र के जाजल गांव का है। गांव की रहने वाली नेहा कुमारी, जो एक बच्ची की मां है, अपने ममेरे देवर अंशु के साथ फरार हो गई थी। पति ने पुलिस को शिकायत की दोनों को शेखपुरा से एक कमरे बरामद कर लिया गया। मोबाइल के लोकेशन के आधार पर पुलिस दोनों की तलाश कर पाई। चर्चा है कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें:भाभी और भतीजी को बचा लिया, खुद मौत की नींद सो गया; रिश्ते सहेजने में राजू की मौत

महिला के पति पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी शादी जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की रहने वाली नेहा कुमारी से हुई थी। शादी के बाद उसका एक बच्चा भी हुआ। करीब दो साल बाद वह पत्नी नेहा और अपने बच्चे को लेकर तमिलनाडु में मजदूरी करने चला गया। वहीं रहकर काम करता था।

तामिलानाडु में ही पत्नी नेहा की मुलाकात उसके पति के ममेरे भाई अंशु से हुई। दोनों के बीच प्यार पनप गया। अक्सर मिलने जुलने लगे। शक होने पर पवन अपने परिवार को लेकर वापस बिहार आ गया। लौटने के बाद भी उसकी पत्नी और अंशु में बातचीत बंद नहीं हुई। दोनों अक्सर मोबाइल से चिपके रहते थे। पतिन ने नेहा को कई बार उससे बात करने पर रोका, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन अंशु के साथ ही फरार हो गई।

ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे देवर-भाभी की मौत; कैमूर में वाहन ने बाइक को रौंदा

कुछ दिन पहले अंशु को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा भी हुआ था। पति अपने काम में लगा रहता था और पत्नी ने भागने की तैयारी कर ली। एक रात वह अचानक घर से फरार गई। पवन ने अंशु के खिलाफ पत्नी को किडनैप कर ले जाने की केस दर्ज कराया। हालांकि बरामदगी के बाद नेहा ने खुद अंशु के साथ भागने की बात स्वीकार किया। पुलिस ने कोर्ट में बयान दर्ज कराने के नेहा को समझा बुझाकर पति के साथ भेज दिया है। पवन ने भी कहा है कि वह ठीक से रहेगी तो उसे अपने साथ रखेगा।

ये भी पढ़ें:साली को जीजा से हुआ प्यार, दीदी बोली- एडजस्ट कर लेंगे, पति बोला- एक्सचेंज कर लो