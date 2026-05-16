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देवर की शादी में आई भाभी की निर्मम हत्या, शरीर पर धारदार हथियार से कई जगह वार किया

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, राजीव सिन्हा, ठाकुरगंज (किशनगंज)
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किशनगंज जिले के कुर्लीकोट में देर रात एक शादी वाले घर में महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला दरभंगा की रहने वाली थी और अपने देवर की शादी में किशनगंज आई थी। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

देवर की शादी में आई भाभी की निर्मम हत्या, शरीर पर धारदार हथियार से कई जगह वार किया

बिहार के किशनगंज जिले में देवर की शादी में आई भाभी की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना ठाकुरगंज के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र स्थित भैंसलोटी झपरगच्छ गांव की है। शादी वाले घर में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान गीता देवी (30) पति विकास पासवान, निवासी कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार गीता देवी अपने पति के साथ करीब 25 दिन पहले देवर रवि की शादी में शामिल होने भैंसलोटी झपरगच्छ गांव आई थी। परिवार में शादी की खुशियां चल रही थीं। इसी बीच शुक्रवार की रात यह दर्दनाक घटना हो गई। बताया जाता है कि मृतका का देवर रवि अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ने बागडोगरा स्थित ससुराल गया हुआ था। देर रात उसे फोन पर भाभी की हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वह रात में ही गांव के लिए रवाना हुआ।

शनिवार तड़के करीब 4 बजे घर पहुंचने पर गीता देवी का शव घर के अंदर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला। शरीर के आगे के हिस्से पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में दहशत का माहौल बन गया।

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सूचना पर कुर्लीकोट पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा साक्ष्य जुटाने में जुट गई। हत्या के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार घटना वाली रात आसपास के कुछ घरों में चोरी की वारदात भी हुई है। हरक लाल साह एवं दीपक देव के घर में चोरी किए जाने की बात सामने आई है। बताया गया कि हरक लाल साह के घर में लगे तीन ताले और अलमारी तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि मामला सिर्फ चोरी का है या हत्या के पीछे कोई अन्य कारण है।

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कुर्लीकोट थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया की पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है तथा जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।

(ठाकुरगंज से राजीव सिन्हा की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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