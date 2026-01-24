Hindustan Hindi News
बेतिया GMCH बना अखाड़ा; वीडियो बनाने पर मेडिकल छात्रों और बाहरी युवकों में मारपीट

संक्षेप:

बेतिया के GMCH परिसर में वीडियो बनाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मेडिकल छात्रों और एक बाहरी युवक के बीच मारपीट में दोनों घायल हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और एक युवक को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी है।

Jan 24, 2026 06:59 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बेतिया
बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) परिसर में शनिवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें एक मेडिकल छात्र और एक बाहरी युवक घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार, एक बाहरी युवक अपने दोस्त से मिलने GMCH परिसर पहुंचा था। इसी दौरान परिसर में कुछ मेडिकल छात्र आपस में खड़े थे। आरोप है कि युवक ने छात्रों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई। वीडियो बनाने से रोकने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई।

जानकारी के मुताबिक, उस समय कुछ इंटर्न छात्र सिगरेट पी रहे थे और युवक द्वारा वीडियो बनाए जाने से वे नाराज हो गए। इसी बात को लेकर विवाद और उग्र हो गया। मारपीट के दौरान एक मेडिकल छात्र और बाहरी युवक को चोटें आईं, जबकि कुछ अन्य छात्रों को भी हल्की चोटें लगने की बात कही जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन-कौन शामिल थे।