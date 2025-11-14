Hindustan Hindi News
Bettiah Result LIVE: पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की कांग्रेस और जनसुराज से टक्कर, मतगणना आज

संक्षेप: Bettiah Assembly Seat Result LIVE 2025: बेतिया विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी इस सीट पर 6 बार जीत चुकी है। सिर्फ साल 1995 और 2015 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। जाहिर है बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा वाली सीट है। 

Fri, 14 Nov 2025 06:19 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bettiah Assembly Seat Result LIVE 2025: बेतिया विधानसभा सीट अभी भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के कब्जे में है। इस सीट से बीजेपी की रेणु देवी मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी ने एक बार फिर यहां जीत की जिम्मेदारी रेणु देवी को ही दी है। हालांकि, इसपर इस सीट पर मुकाबला टफ माना जा रहा था। जनता ने इस सीट पर अपना जनाधार दे दिया है और मतों की गिनती के बाद तस्वीर बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। इस सीट पर कांग्रेस ने वासी अहमद को टिकट थमाया है तो जनसुराज पार्टी ने अनिल कुमार सिंह को दंगल में उतारा है।

बेतिया विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी इस सीट पर 6 बार जीत चुकी है। सिर्फ साल 1995 और 2015 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रेणु देवी ने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 18079 वोटों से हराया था। रेणु देवी को कुल 84,496 वोट मिले थे। कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 66,417 मत मिले थे। इस सीट पर नोटा को 2,017 वोट मिले थे।

जाहिर है बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा वाली सीट है। इसके अलावा रेणु देवी पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। माना जाता है कि महिलाओं के बीच उनकी खास पकड़ है। बहरहाल इस विधानसभा सीट पर अलग-अलग पार्टियों ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए थे। आज जनता के जनाधार से इस सीट को नया विधायक मिलेगा।

