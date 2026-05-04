संजय ने ढोल पीटा, विजय ने बांटे लड्डू, झालमुड़ी खूब चली; बंगाल, असम, पुडुचेरी विजय पर बिहार में जश्न

बंगाल, असम, पुडुचेरी चुनाव में जीत पर राजधानी पटना में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। ढोल की थाप के बीच पटाखों के धमाके और लड्डू के साथ चटपटी झालमुड़ी के कॉम्बिनेशन ने जीत को और भी झालदार बना दिया।

Bengal Victory Celebration: विधानसभा चुनावों में वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और असम में तीसरी जीत पर बिहार भाजपा में जबरदस्त का उत्साह दिख रहा है। सोमवार को राजधानी पटना में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। ढोल की थाप के बीच पटाखों के धमाके और लड्डू के साथ चटपटी झालमुड़ी के कॉम्बिनेशन ने जीत को और भी झालदार बना दिया। जश्न की भीड़ में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था।

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की अभूतपूर्व व ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। पार्टी नेताओं ने एक साथ होली व दिवाली मनाई। जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाए। प्रदेश कार्यालय में मिठाई के साथ ही बंगाल का मशहूर झालमुड़ी भी बांटी गई।

जैसे-जैसे‎ मतगणना में भाजपा को बढ़त मिलने लगी, प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटने लगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित भाजपा के कई विधायक, विधान पार्षद भी जश्न में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय' और ' जय श्रीराम' के नारे लगाए। मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित बंगाल' चाहती है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पांच राज्यों के विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा ने बंगाल में आज प्रचंड जीत हासिल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। आज करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से चौड़ा है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत अहंकार, आतंक और अत्याचार के खिलाफ सनातन और सुशासन के प्रति जनता के गहरे विश्वास का प्रतीक है। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि एक लंबे वैचारिक संघर्ष, संगठन के सतत प्रयास और असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान के कारण आज बंगाल में कमल खिला है।

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि बंगाल की शानदार व ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व और भाजपा के लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है। बंगाल की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने टीएमसी के भय की जगह मोदी पर भरोसा कर शानदार जनादेश दिया है। असम में भाजपा और पुड्डुचेरी में एनडीए की जीत का भी उन्होंने स्वागत किया है।