Belsand Result LIVE: बेलसंड चुनाव नतीजा; अमित कुमार, संजय गुप्ता और राणा रंधीर मैदान में, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Belsand Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की बेलसंड विधानसभा सीट पर हार जीत की रेस में एलजेपीआर के अमित कुमार, आरजेडी के संजय गुप्ता और जदयू के बागी राणा रंधीर मैदान में है। जन सुराज से अपर्णा सिंह कोई खेल कर सकती हैं।  मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 

Fri, 14 Nov 2025 07:38 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Belsand Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की बेलसंड विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से हो रही है। हार और जीत का मुकाबला लोजपा आर के अमित कुमार, मौजूदा विधायक आरजेडी उम्मीदवार संजय गुप्ता और जदयू के बागी राणा रंधीर के बीच होने की संभावना है। जन सुराज से अपर्णा सिंह ने काफी पसीना बहाया है। वह कोई खेल कर सकती हैं। बेलसंड में 9 कैंडिडेट मैदान में हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में यहां मतदान हुआ जिसमें लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग किया।

7:36 AM, Belsand Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

बेलसंड में पूर्व जेडीयू विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रंधीर सिंह चौहान ने बगावत करके चुनाव को रोचक बना दिया। लगातार दो टर्म विधायक रहीं सुनीता सिंह चौहान को 2020 में राजद के संजय गुप्ता ने हरा दिया। पांच सालों से वे 2025 के रण के लिए तैयारी कर रही थीं। गठबंधन में यह सीट लोजपा आर के खाते में चली गयी तो सुनीता चौहान के पति राणा रंधीर बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए। इधर जन सुराज की अपर्णा सिंह ने भी जमकर मेहनत किया।

बेलसंड का प्रतिधित्व बड़े समाजवादी नेता और केंद्रीय मंत्री रहे स्व रघुवंश सिंह ने भी किया। 1977 से 1985 तक और फिर 1995 में वे बेलसंड के विधायक बने। 1996 में पार्लियामेंट चले गए तो उपचुनाव में समता पार्टी के वृषिण पटेल ने चुनाव जीता। संजय गुप्ता पहले अक्तूबर 2005 से 2010 तक विधायक रहे। वे हैट्रिक लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
