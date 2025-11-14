Belhar Result LIVE: बेलहर चुनाव नतीजा; मनोज यादव और चाणक्य प्रकाश रंजन में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Belhar Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका की बेलहर सीट पर जदयू क्या फिर जीत का परचम लहराएगी, या फिर राजद बाजी मार ले जाएगी। इस सीट पर जदयू सांसद बेटे चाणक्य प्रकाश राजद के प्रत्याशी हैं, वहीं जदयू ने मनोज यादव पर दोबारा दांव लगाया है।

Belhar Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका जिले के बेलहर सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू ने निवर्तमान विधायक मनोज यादव पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच यहां कांटे की टक्कर है। वहीं जन सुराज ने ब्रज किशोर पंडित को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट जेडीयू बनाम आरजेडी की लड़ाई मानी जा रही है। 2020 के चुनाव में जदयू के मनोज यादव ने आरजेडी के रामदेव यादव को नजदीकी मुकाबले में 2000 हजार वोटों से हराया था। बीएसपी के ब्रह्मदेव रे तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 6127 वोट मिले थे।

2005 के पूर्व 10 साल तक बेलहर सीट को राजद का गढ़ माना जाता था, जहां से राजद के रामदेव यादव लगातार विजयी होते रहे। लेकिन 2005 में राजद के इस गढ़ में जदयू के जनार्दन मांझी ने सेंघमारी कर दी। उसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने यहां से गिरधारी यादव को उम्मीदवार बनाया और वे जीत गए। 2015 में भी जदयू से गिरधारी यादव विजयी हुए। 2019 में गिरधारी यादव के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई।