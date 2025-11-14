Belaganj Result LIVE: बेलागंज सीट नतीजा, JDU की मनोरमा देवी से अपना गढ़ छीन पाएंगे RJD के विश्वनाथ कुमार सिंह?
संक्षेप: Belaganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेलागंज सीट पर जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी और राष्ट्रीय जनता दल के विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। बेलागंज के चुनाव परिणाम के लिए आज मतगणना हो रही है।
Belaganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की बेलागंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बेलागंज सीट पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) की मौजूदा विधायक मनोरमा देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच हार-जीत की टक्कर है। बेलागंज सीट वैसे तो राजद का गढ़ रही है लेकिन 2024 के उपचुनाव में जदयू की मनोरमा देवी ने यहां से बाजी मारी। इससे पहले सुरेंद्र प्रसाद यादव 2000 से 2024 तक बेलागंज से विधायक रहे लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे जीत गए और सीट पर हुए उपचुनाव में जदयू ने बाजी मार ली। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को बेलागंज सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। बेलागंज सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही मनोरमा देवी और विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।
पिछले चुनाव परिणाम: एक झलक
पिछले तीन विधानसभा चुनावों के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं- 2020 में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 79,708 वोट हासिल कर 23,963 वोटों के अंतर से जदयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया, जिन्हें 55,745 वोट मिले, जबकि LJP के रामाश्रय शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव विजयी रहे, जिन्होंने 71,067 वोट पाकर 30,341 वोटों के अंतर से HAM-S के शरीम अली को पराजित किया। इन परिणामों से स्पष्ट है कि आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन 2024 के उपचुनाव में NDA ने यादव परिवार के 34 वर्ष पुराने किले को ध्वस्त कर दिया।