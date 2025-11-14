Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBelaganj Assembly Seat Result 2025 who will win JDU Manorama Devi vs RJD Vishwanath Kumar Singh counting updates
Belaganj Result LIVE: बेलागंज सीट नतीजा, JDU की मनोरमा देवी से अपना गढ़ छीन पाएंगे RJD के विश्वनाथ कुमार सिंह?

Fri, 14 Nov 2025 06:00 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेलागंज
Belaganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की बेलागंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बेलागंज सीट पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) की मौजूदा विधायक मनोरमा देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच हार-जीत की टक्कर है। बेलागंज सीट वैसे तो राजद का गढ़ रही है लेकिन 2024 के उपचुनाव में जदयू की मनोरमा देवी ने यहां से बाजी मारी। इससे पहले सुरेंद्र प्रसाद यादव 2000 से 2024 तक बेलागंज से विधायक रहे लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे जीत गए और सीट पर हुए उपचुनाव में जदयू ने बाजी मार ली। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को बेलागंज सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। बेलागंज सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही मनोरमा देवी और विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

पिछले चुनाव परिणाम: एक झलक

पिछले तीन विधानसभा चुनावों के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं- 2020 में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 79,708 वोट हासिल कर 23,963 वोटों के अंतर से जदयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया, जिन्हें 55,745 वोट मिले, जबकि LJP के रामाश्रय शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव विजयी रहे, जिन्होंने 71,067 वोट पाकर 30,341 वोटों के अंतर से HAM-S के शरीम अली को पराजित किया। इन परिणामों से स्पष्ट है कि आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन 2024 के उपचुनाव में NDA ने यादव परिवार के 34 वर्ष पुराने किले को ध्वस्त कर दिया।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
