Teghra Result LIVE: तेघड़ा चुनाव नतीजा; राम रतन सिंह या रजनीश कुमार में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Teghra Assembly Seat Result LIVE 2025: बेगूसराय जिले की तेघड़ा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के राम रतन सिंह और भाजपा के रजनीश कुमार पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Teghra Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले की तेघड़ा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के राम रतन सिंह और भाजपा के रजनीश कुमार के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में राम रतन सिंह ने जेडीयू बीरेंद्र कुमार को 47,979 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2015 के चुनाव में बीरेंद्र कुमार ने भाजपा के राम लखन सिंह को 15,611 वोटों के अंतर से हराया था।
Teghra Assembly Seat Result 2025:
तेघड़ा विधानसभा सीट पर अब तक कई पार्टियों ने जीत हासिल की है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, राजद, सीपीआई जैसे दल शामिल हैं। यहां राजनीतिक स्थिरता कम रही है। मतदाता जातीय समीकरण के कारण काफी विविध हैं। इस सीट पर मुस्लिम, यादव, भूमिहार और पासवान समुदायों का प्रभाव प्रमुख है।
तेघड़ा सीट पर कुल मतदाता संख्या लगभग 2.79 लाख है, जिसमें पुरुष 1.50 लाख और महिलाएं 1.29 लाख हैं। इस सीट पर मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है, जो परिणामों को प्रभावित करता है।
