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Begusarai News: जोनल जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता 26 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट में 26 जुलाई को बेगूसराय जिला कबड्डी संघ द्वारा एक दिवसीय जोनल जूनियर बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बेगूसराय के साथ समस्तीपुर, दरभंगा और खगड़िया की टीमें भी भाग लेंगी। विजेता टीम राज्यस्तरीय मुकाबले के लिए क्वालीफाई करेगी।

Begusarai News: जोनल जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता 26 को

Begusarai News: बीहट। बेगूसराय जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में 26 जुलाई रविवार को बीहट में एक दिवसीय जोनल जूनियर बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता होगी। जोनल टीमों के बीच मुकाबला 10 बजे सुबह से शुरू होगा। बेगूसराय जिला कबड्डी संघ के चेयरमैन श्यामनंदन सिंह पन्नालाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मेजबान बेगूसराय के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा एवम खगड़िया जिला की टीम भाग लेगी। जोनल की विजेता टीम राज्यस्तरीय मुकाबले में भाग लेगी। (नि.सं.)

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