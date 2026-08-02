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Begusarai News: युवाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलायी गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट में आरसीएसएस कॉलेज में रविवार को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत युवाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। डा. सच्चिदानंद सिंह ने छात्रों को प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाते हुए नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। प्रत्येक रविवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा।

Begusarai News: युवाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलायी गई

Begusarai News: बीहट। आरसीएसएस कॉलेज, बीहट में रविवार को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलायी गई। कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डा. सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि युवाओं को प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। डा. सिंह ने नशा के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में युवाओं को बतलाते हुए कहा कि आगामी दो वर्षो तक हरेक रविवार को नशामुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा। (नि.सं.)

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