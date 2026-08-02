Begusarai News: नशामुक्ति के लिए किया गया पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण
Begusarai News: फोटो नंबर: 11, एमआरजेडी कॉलेज में पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते छात्र-छात्रा व एनसीसी कैडेट्स।
Begusarai News: बेगूसराय हमारे प्रतिनिधि। शहर के एमआरजेडी कॉलेज में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी लाइव प्रसारण को छात्र-छात्राओं एवं कैडेट्स द्वारा देखा व सुना गया।
मुख्य वक्ता
कार्यक्रम में मुख्य रूप से बेगूसराय के जिला कार्यक्रम अधिकारी (एसएसए) कुमार अनुभव, प्राचार्य डॉ. अमित, प्रो. कन्हैया कुमार, एनसीसी एएनओ रोशनी कुमारी ने छात्र-छात्राओं एवं एनसीसी के सभी कैडेट्स को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। प्राचार्य ने कहा कि एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है।
लाइव प्रसारण और प्रेरणा
कार्यक्रम के दौरान लाइव प्रसारण के साथ-साथ युवाओं को समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स व विद्यार्थी उपस्थित रहे।
जीविका दीदियों का संकल्प
जीविका दीदियों ने भी नशा से दूर रहने का लिया संकल्प बेगूसराय। जिले के सभी 18 प्रखंडों में रविवार को जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्वक नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर जीविका के ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संघों में अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सामूहिक रूप से देखा गया।
सक्रिय भूमिका
कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा स्वयं भी नशा से दूर रहने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने परिवार, समुदाय और युवाओं को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का भी संकल्प व्यक्त किया। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार
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