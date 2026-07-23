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Begusarai News: देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, स्कूटी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: भगवानपुर में पुलिस ने वीरपुर-संजत मुख्य पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 80 लीटर देसी शराब मिली। युवक नीतीश कुमार के रूप में पहचाना गया और पुलिस ने उसकी नीली स्कूटी भी जब्त कर ली। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी।

Begusarai News: देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, स्कूटी जब्त

Begusarai News: भगवानपुर। वीरपुर-संजत मुख्य पथ पर सूर्यपुरा नट बाबा स्थान के समीप पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 80 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से शराब लदी नीले रंग की स्कूटी भी जब्त की गई है। थानाध्यक्ष ऋषिकांत कुमार ने पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक स्कूटी पर शराब लेकर वीरपुर की ओर जा रहा है। इसी आधार पर सूर्यपुरा नटवा स्थान के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान नीले रंग की स्कूटी संख्या BR09 BB 0394 को रोका गया। तलाशी लेने पर स्कूटी पर प्लास्टिक के कंटेनरों में रखी करीब 80 लीटर देसी शराब बरामद की गई।पुलिस

ने मौके से स्कूटी सवार युवक को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के करोड़ खंजापुर वार्ड संख्या 12 निवासी नन्नू बाबू सहनी के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर शराब और स्कूटी को जब्त कर लिया है।

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