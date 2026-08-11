Begusarai News: तकनीकी खराबी से 15 दिनों से नल-जल योजना ठप
Begusarai News: पहसारा पश्चिम पंचायत के वार्ड नं. पांच का मामला नंबर पांच में पिछले 15 दिनों से नल-जल योजना ठप पड़ी है। तकनीकी खराबी के कारण योजना का संचालन पूरी तरह
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। पहसारा पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर पांच में पिछले 15 दिनों से नल-जल योजना ठप पड़ी है। तकनीकी खराबी के कारण योजना का संचालन पूरी तरह बंद हो गया है। इससे वार्ड के करीब दो हजार लोगों के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय उपभोक्ता ललित पासवान, राजेश झा, चमरू पासवान, श्रवण कुमार, रामबदन साह आदि ने बताया कि नल-जल योजना बंद रहने की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। पानी की आपूर्ति बंद रहने से मोहल्लेवासियों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है।
पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामनाथ सिंह उर्फ बुडुल सिंह ने बताया कि योजना में तकनीकी खराबी की जानकारी विभागीय अधिकारियों को कई बार दी गई है। इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द तकनीकी खराबी दूर कर नल-जल योजना से नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
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