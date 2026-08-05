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Begusarai News: प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर शिक्षकों की कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: भगवानपुर में बाईट भवन में गणित-विज्ञान शिक्षकों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को विद्यालयों में लागू करने और दीक्षा एप पर टास्क अपलोड करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने शिक्षक को समस्या समाधान और टीम वर्क की महत्ता बताई।

Begusarai News: प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर शिक्षकों की कार्यशाला

Begusarai News: भगवानपुर, निज संवाददाता। शिक्षा में नवाचार और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को बाईट भवन भगवानपुर में गणित-विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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कार्यशाला का उद्देश्य

कार्यशाला का मुख्य फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करना और दीक्षा एप पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के टास्क को समय पर अपलोड करना रहा। प्रशिक्षक अशोक कुमार सिंह, संदीप कुमार, बिट्टु कुमार व पप्पू कुमार सिंह ने शिक्षकों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बारीकियां समझाईं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे किताबी ज्ञान के साथ-साथ किसी वास्तविक समस्या या प्रोजेक्ट पर काम करते हुए सीखते हैं। इससे बच्चों में समस्या समाधान, टीम वर्क, नेतृत्व और रचनात्मकता का विकास होता है। प्रशिक्षकों ने उदाहरण के साथ बताया कि कैसे कक्षा में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट देकर गणित और विज्ञान के कठिन कांसेप्ट को आसान तरीके से समझाया जा सकता है।

प्रशिक्षण और आंकड़े

कार्यशाला में शिक्षकों को दीक्षा एप पर एम आई पी के विभिन्न टास्क को फोटो और रिपोर्ट के साथ कैसे अपलोड किया जाए, इसकी स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दी गई। इस दौरान जुलाई माह के लिए प्रखंड के सभी विज्ञान एवं गणित शिक्षकों द्वारा एम आई पी का शत प्रतिशत अपलोड किए जाने पर प्रशिक्षकों ने सभी को बधाई दी और आगे भी इसी गति से कार्य करने की अपील की। कार्यशाला में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक आशीष, राहुल, साधना, शुभम, ऋतु, संतोष, आशा, नीरज, गोविंद, ममता, विमल, श्रवण, श्वेता, शैलेश, प्रियंका, पूनम सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

कार्यशाला का मुख्य फोकस क्या था?
कार्यशाला का मुख्य फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करना और दीक्षा एप पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के टास्क को समय पर अपलोड करना रहा।
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