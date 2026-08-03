Begusarai News: दहेज के लिए दुल्हन को घर से निकाला, प्राथमिकी
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। ररिऔना गांव की एक विवाहिता ने दहेज मांगने और मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। पहसारा पूर्वी पंचायत के ररिऔना गांव की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। पीड़िता बुलबुल कुमारी के आवेदन पर नावकोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
आरोप की विस्तृत जानकारी
प्राथमिकी में बुलबुल कुमारी ने अपने पति चंदन चौधरी, भैसुर पवन चौधरी तथा शनिचरी देवी को नामजद किया है। आरोप लगाया है कि शादी के समय उसके मायके वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जेवर, नकद राशि और अन्य उपहार दिए थे। पीड़िता ने बताया कि वह 75 प्रतिशत शारीरिक रूप से दिव्यांग है तथा उसकी दो पुत्रियां हैं। पिछले एक वर्ष से ससुराल पक्ष दो कट्ठा जमीन खरीदने के लिए दो लाख रुपये दहेज लाने का दबाव बना रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती रही। करीब दो माह पूर्व उसके भैसुर ने उसे बिजली का करंट भी लगाया। इसकी शिकायत मायके वालों से करने के बाद स्थानीय स्तर पर पंचायत हुई लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे खाना-पीना देना भी बंद कर दिया और दो दिन पूर्व मारपीट कर घर से निकाल दिया। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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