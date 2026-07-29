Begusarai News: बेगूसराय: भूमि विवाद में चली गोलियां चार लोगों को लगी

Begusarai News: प्रादेशिक... पिटाई करते लोग। फोटो-7, सिंघौल थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव में बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानका

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। के सिंघौल थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव में बुधवार को दिनदहाड़े 50 से अधिक बाइक सवार बदमाश पहुंचे व एक जमीन की घेराबंदी करने लगे। ग्रामीणों ने जमीन पर अपना मालिकाना हक़ जताते हुए जेसीबी से की जा रही घेराबंदी का विरोध किया तो बदमाश आक्रोशित हो गये। उसके बाद दोनों के बीच तूतू-मैं मैं के बाद विवाद बढ़ने लगा। इस पर बदमाशों ने जमकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलीबारी की इस घटना में चंदवारा गांव के चार युवकों को गोलियां लगी। इससे चारों युवक जख्मी हो गए। जबकि एक युवक को पिस्टल के बट से सिर पर प्रहार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल में चल रहा है। गोली से घायलों में चंदवारा गांव निवासी धर्मवीर यादव 24 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार, उनके 45 वर्षीय पिता धर्मवीर यादव, रामबली यादव का 30 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार व मोहन यादव का पुत्र सिंटू यादव का नाम शामिल है। बदमाश की पिस्टल से जख्मी अनुजित कुमार का नाम शामिल है।

घटना का कारण घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों पर हमला बोल दिया। भीड़ अनियंत्रित होते देख बदमाश भागने लगे। ग्रामीणों से घिरते देख कई बदमाश अपनी बाइक को सड़क किनारे तो कोई गड्ढे में छोड़कर जान बचाकर भागे। बदमाश आगे-आगे भाग रहे तो भीड़ पीछे से ईंट व पत्थर चला रही थी। ग्रामीणों के हमले में 16 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना का कारण 29 कट्ठे जमीन पर घेराबंदी है। इसको लेकर विवाद बढ़ा व खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना की सूचना पर सबसे पहले डायल-112 की पुलिस टीम पहुंची। लेकिन अनियंत्रित भीड़ के सामने लाचार रही। जिस समय फायरिंग हो रही थी उससे दो घंटे बाद एसपी मनीष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुफस्सिल व लोहियानगर थाने की दूरी महज दो किलोमीटर है। एसपी मनीष ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प होने के कारण गोलीबारी में चार लोग जख्मी हुए हैं। घटनास्थल से 16 क्षतिग्रस्त बाइक बरामद की गयी है। एसपी ने बताया कि चंदवारा के प्रथम पक्ष धनवीर यादव व द्वितीय पक्ष के राहतपुर के मुरारी सिंह के बीच विवाद है। विवादित जमीन की घेराबंदी के लिए मुरारी सिंह अपने सहयोगियों के साथ आये थे। दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

मॉबलिचिंग की स्थिति गोलीबारी के बाद मॉबलिचिंग, भीड़ के हत्थे चढ़े चार बदमाश गोलीबारी की घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गयी। बदमाशों को लगा कि फायरिंग कर लोगों को डरा धमका कर जल्दी से जेसीबी से घेराबंदी कर लेंगे। लेकिन बदमाशों की सोच से उलट भीड़ अनियंत्रित होने लगी। गोलीबारी करने वाले बदमाशों पर ईंट पत्थर चलााने लगे। चारों तरफ से बढ़ती भीड़ को देख बदमाशों को लगा कि उनकी जान खतरे में है तो फायरिंग करते हुए भागने लगे। लेकिन भीड़ से घिरता देख बदमाश अपनी बाइक को सड़क किनारे तो कहीं गड्ढे में छोड़कर फायिरिंग करने लगे। जो सड़क पर बाइक लेकर घटनास्थल से मुखबिरी का काम कर रहे थे उनकी एक-एक गाड़ी से चार-चार बदमाश बैठकर भागे। इस बीच चार बदमाश जान बचाने के लिए दक्षिण दिशा के बदले उत्तर दिशा के रास्ते को चुना व बगल के नवनिर्मित भवन में छिपने का जुगाड़ लगाया। ऐसे ही बदमाशों की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। कोई लाठी डंडे बरसा रहा था तो कोई लात व मुक्के से मारकर अपना हाथ साफ कर रहा था। मॉबलिचिंग में शहर के हीरालाल चौक का राजकुमार भी चढ़ गया। उसकी तो पुलिस के सामने बुरी तरह पिटाई कर दी गई। रिपोर्टर:मनोज सहनी