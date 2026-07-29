Begusarai News: घटनास्थल का था खौफनाक मंजर, जमकर बवाल व तोड़फोड़

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। घटनास्थल सिंघौल थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव। दिन बुधवार। करीब नौ बज रहें होंगे। जेसीबी के साथ करीब 50-60 बाइक सवारों की इंट्री चंदवारा गांव में होती है। एक बाइक पर दो से तीन लोग सवार थे। अर्थात 200 बदमाशों की भीड़ जुट गयी। उसके बाद 29 कट्ठे की जमीन में घेराबंदी के लिए जैसे ही जेसीबी लगायी गयी कि उस जमीन को अपना मालिकाना हक बताने वाले स्थानीय एक दर्जन लोग आ धमके। ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि यह जमीन हमलोगों की पुस्तैनी है। हम घेराबंदी करने नहीं देंगे। यदि आपके पास जमीन के पेपर हैं तो दिखाएं। संतुष्ट होने पर ही घेराबंदी करने देंगे। इस पर बदमाशों ने घेराबंदी का प्रयास शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा तो बदमाशों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गयी。

घटनास्थल पर भीड़ का जमावड़ा

गोलीबारी की घटना के बाद चंदबारा गांव व घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। उसके बाद बदमाशों की ओर से करीब 100 से अधिक राउण्ड फायरिंग की गयी। बदमाशों के भागने के बाद घटनास्थल के करीब दो सौ मीटर की दूरी के दायरे में 16 बाइक क्षतिग्रस्त में मिलना साफ गवाही दे रहा था कि यहां खौफनाक मंजर कैसा रहा होगा। घटना के बाद कई बदमाश अगल-बगल के नवनिर्मित भवन में छिप गये। लेकिन लोगों ने उनलोगों को बाहर निकाल लिया। विवादित जमीन के आसपास जितनी भी चार चक्का से लेकर बाइक खड़ी थी सभी को क्षतिग्रसत कर दिया गया। ग्रामीण सिर्फ इतना बता रहे थे कि बलिया के राहतपुर का जमीन ब्रोकर हथियार से लैस 60 से अधिक बदमाशों को लाया था। 29 कट्ठे जमीन की घेराबंदी की तैयारी एक दो दिन में नहीं, कई दिनों से चल रही थी चंदवारा गांव स्थित 29 कट्ठे की जमीन जो घटनास्थल व आसपास का नवनिर्मित भवन का माहौल बता रहा था कि बदमाशों ने जमीन की घेराबंदी एकाएक नहीं की। बल्कि इसकी तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही थी। विवादित जमीन से पीछे आधुनिक तरीके से मोहल्ला बसाया जा रहा है। कई नवनिर्मित भवन पड़े हैं। कई में काम चल रहा है। कई कमरों में लोग रह भी रहे हैं। एक नवनिर्मित कमरे में खाद्य सामग्रियां रखी गयी थीं। एक कमरे में 60 से अधिक प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी। खाने के लिए 50 से अधिक बर्तन रखे थे। उसी कमरे में एक बदमाश भी छिपा था। भीड़ पहुंची तो कमरे का किवाड़ तोड़कर लोग अंदर घुसे व खाद्य सामग्रियों को जमीन पर फेंक दिया। कुर्सियां व प्लेट तोड़ दिये गये। बदमाशों के लिए पानी की व्यवस्था थी इसके लिए एक टेम्पो पर पानी से भरा टैंक था। भीड़ ने पानी वाले गाड़ी को भी तोड़ डाला। वहां मौजूद लोग बोल रहे थे कि देखो खाने पीने की व्यवस्था की गयी थी। जमीन घेरने की पूरी तैयारी थी। यह तैयारी बदमाशों की ओर से एक दो दिन में नहीं बल्कि कई दिनों से की होगी। पुलिस हर बिंदुओं पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। रिपोर्टर:मनोज सहनी