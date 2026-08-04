Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: गंदा पानी बहाने को लेकर मारपीट, दो जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: नावकोठी के रजाकपुर में नाली से गंदा पानी बहाने को लेकर दो व्यक्तियों, झालो देवी और उसके पति संजय सहनी, के बीच मारपीट हुई। झालो देवी ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि गांव के चार लोगों ने गाली गलौज के बाद उन पर हमला किया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू हो गया है।

Begusarai News: गंदा पानी बहाने को लेकर मारपीट, दो जख्मी

Begusarai News: नावकोठी। थाने के रजाकपुर में नाली से गंदा पानी बहाने को लेकर हुई मारपीट में दो व्यक्ति जख्मी हो गए। जख्मी झालो देवी तथा उसके पति संजय सहनी हैं। उसने थाने में एफआईआर दर्ज कराकर गांव के ही वकील सहनी, देबा सहनी, तीरो कुमार, सोनू कुमार पर गाली गलौज करने, विरोध करने पर मारपीट करने कर जख्मी कर देने का आरोप लगाकर नामजद किया है। उसने बताया कि घर के बगल से घर से निकलने वाले गंदा पानी नाली से होकर बहा देता था। नाली खुला रहने के कारण पानी बदबू देता है। इसे बंद करने के लिए कई बार उसे कहा गया।

ये भी पढ़ें:Firozabad News: मुकदमे की रंजिश में दंपति को पीटा

इसी बात पर नाराज होकर सभी आरोपित गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने से मना करने पर आक्रोशित होकर मारपीट करने लगे जिससे वह और उसके पति जख्मी हुए। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।