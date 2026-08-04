Begusarai News: गंदा पानी बहाने को लेकर मारपीट, दो जख्मी
Begusarai News: नावकोठी के रजाकपुर में नाली से गंदा पानी बहाने को लेकर दो व्यक्तियों, झालो देवी और उसके पति संजय सहनी, के बीच मारपीट हुई। झालो देवी ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि गांव के चार लोगों ने गाली गलौज के बाद उन पर हमला किया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू हो गया है।
Begusarai News: नावकोठी। थाने के रजाकपुर में नाली से गंदा पानी बहाने को लेकर हुई मारपीट में दो व्यक्ति जख्मी हो गए। जख्मी झालो देवी तथा उसके पति संजय सहनी हैं। उसने थाने में एफआईआर दर्ज कराकर गांव के ही वकील सहनी, देबा सहनी, तीरो कुमार, सोनू कुमार पर गाली गलौज करने, विरोध करने पर मारपीट करने कर जख्मी कर देने का आरोप लगाकर नामजद किया है। उसने बताया कि घर के बगल से घर से निकलने वाले गंदा पानी नाली से होकर बहा देता था। नाली खुला रहने के कारण पानी बदबू देता है। इसे बंद करने के लिए कई बार उसे कहा गया।
इसी बात पर नाराज होकर सभी आरोपित गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने से मना करने पर आक्रोशित होकर मारपीट करने लगे जिससे वह और उसके पति जख्मी हुए। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।
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