Begusarai News: स्वच्छता कर्मी के साथ मारपीट, प्राथमिक दर्ज
Begusarai News: गढ़पुरा में श्रावणी मेले के दौरान बदिया विद्यालय के समीप स्वच्छता कर्मियों पर तालिमी मरकज मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गाली-गलौच और मारपीट की। स्वच्छता कर्मियों ने बीडीओ को घटना की जानकारी दी और प्राथमिकी दर्ज कराई। बीडीओ ने कहा कि कार्यवाही की जा सकती है।
Begusarai News: गढ़पुरा। श्रावणी मेला को लेकर बाबा हरिगिरिधाम और उसके आसपास बदिया विद्यालय के समीप सफाई में लगे स्वच्छता कर्मी के साथ गुरुवार को विधालय के तालिमी मरकज मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गाली-गलौच और मारपीट की है। स्वच्छता कर्मी ने बीडीओ को इस घटना की जानकारी दी और आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराया है। घटनास्थल पर बीडीओ समेत एमओ सह प्रभारी बीईओ गोविंद कुमार, बीएसओ बिहारी लाल शर्मा, बीएओ ओम प्रकाश यादव एवं गढ़पुरा थाना से किशन कुमार पहुंचे और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस संबंध में बीडीओ ने कहा कि तालिमी मरकज मोहम्मद शहाबुद्दीन से शोकॉज पूछा जा रहा है और आगे विभागीय कार्यवाही के लिए लिखा जा सकता है।
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