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Begusarai News: उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया... बबीता देवी, कमल देवी, रुपम कुमारी, मीना देवी, रविशंकर प्रोद्दार व अन्य। बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बांकीपुर वि

Begusarai News: उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रेरणास्रोत प्रंशात किशोर की जीत की खबर के बाद जनसुराज के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जन सुराज के महासचिव संजय गौतम ने कहा कि इस रिजल्ट से बीजेपी का अहंकार टूटा है।

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जनता का फैसला

बांकीपुर की जनता ने साबित किया कि उन्हें नेता चाहिए। वे किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में प्रशासन धनबल का उपयोग किया। लेकिन जनता ने नाकार दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीता था। आज वहीं जनता ने भाजपा को नाकार दिया। बिहार की जनता से नीतीश कुमार के सीएम फेस पर वोट लिया। बाद में नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया।

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बिहार की राजनीतिक स्थिति

बिहार में अपराध चरम पर है। सरकार ने सरकारी खजाना खाली कर 2025 का चुनाव जीता। बिहार के अंदर जब जब छात्र छात्र मांग को लेकर आवाज उठाते हैं तो सरकार लाठी देती है। बिहार के युवा व छात्रों ने साबित कर दिया कि कि अब बर्दाश्त नही करेंगे। मौके पर जनसुराज के क्षेत्रीय नेता रामनंदन पासवान, राजेन्द्र मल्लिक, बबीता देवी, कमल देवी, रुपम कुमारी, मीना देवी, रविशंकर प्रोद्दार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार, त्रिभुवन राय, प्रदीप भारद्वाज, मो असलम, राजु साह, राजेश कुमार, आदित्य कुमार आदि थे।

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