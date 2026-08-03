Begusarai News: उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Begusarai News: कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया... बबीता देवी, कमल देवी, रुपम कुमारी, मीना देवी, रविशंकर प्रोद्दार व अन्य। बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बांकीपुर वि

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रेरणास्रोत प्रंशात किशोर की जीत की खबर के बाद जनसुराज के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जन सुराज के महासचिव संजय गौतम ने कहा कि इस रिजल्ट से बीजेपी का अहंकार टूटा है।

जनता का फैसला बांकीपुर की जनता ने साबित किया कि उन्हें नेता चाहिए। वे किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में प्रशासन धनबल का उपयोग किया। लेकिन जनता ने नाकार दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीता था। आज वहीं जनता ने भाजपा को नाकार दिया। बिहार की जनता से नीतीश कुमार के सीएम फेस पर वोट लिया। बाद में नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया।