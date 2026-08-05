Begusarai News: जीविका दीदियों के तिरंगों की बढ़ी मांग, एक लाख 20 हजार से अधिक तिरंगे झंडों का ऑर्डर

Begusarai News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए तिरंगे झंडों की जिलेभर में व्यापक मांग देखी जा रही है। विभिन्न सरकारी विभागों ने 1 लाख 20 हजार झंडों के लिए क्रय आदेश दिए हैं। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि।। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए तिरंगे झंडों की जिलेभर में व्यापक मांग देखने को मिल रही है। विभिन्न सरकारी विभागों, औद्योगिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों तथा आम नागरिकों द्वारा जीविका दीदियों के उत्पादित 1 लाख 20 हजार से अधिक तिरंगे झंडों की खरीद के लिए क्रय आदेश दिए गए हैं।

तिरंगे झंडों का निर्माण इसके आलोक में जीविका दीदियां बेगूसराय सदर और बरौनी स्थित सिलाई केंद्रों में बड़े पैमाने पर तिरंगे झंडों का निर्माण कर रही हैं। यह अभियान न केवल राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त कर रहा है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनकर उभरा है। जीविका बेगूसराय द्वारा संचालित जिज्ञासा जीविका दीदी सिलाई घर (सदर) तथा प्रतिज्ञा दीदी सिलाई घर (बरौनी) में कुल 72 जीविका दीदियां तिरंगे झंडों के निर्माण में जुटी हुई हैं।

झंडों की आपूर्ति तैयार किए गए झंडों की आपूर्ति आईओसीएल, एचयूआरएल, एनटीपीसी, जिला प्रशासन, विभिन्न सामुदायिक संगठनों सहित अन्य संस्थानों और आम लोगों को की जा रही है। अब तक आईओसीएल द्वारा 50 हजार, एचयूआरएल द्वारा 40 हजार तथा एनटीपीसी द्वारा 30 हजार तिरंगे झंडों का क्रय आदेश दिया गया है। झंडों के उत्पादन और सफल बिक्री से जुड़ी जीविका दीदियाँ काफी उत्साहित हैं। पचम्बा स्थित स्टिचिंग यूनिट और बरौनी यूनिट में 72 से अधिक जीविका दीदियां इस कार्य से जुड़ी हुई हैं जीविका के गैर-कृषि प्रबंधक श्याम सुन्दर भगत ने बताया कि पचम्बा स्थित स्टिचिंग यूनिट और बरौनी यूनिट में 72 से अधिक जीविका दीदियां इस कार्य से जुड़ी हुई हैं।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न विभागों और संस्थानों से लगभग 1.20 लाख तिरंगे झंडों की आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद सिलाई केंद्रों से जुड़ी दीदियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर झंडों का निर्माण कर संबंधित विभागों और संस्थानों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों से भी झंडों की अतिरिक्त मांग प्राप्त हुई।इसकी पूर्ति में जिला प्रशासन का सराहनीय सहयोग मिला।

महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तीकरण जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक अविनाश कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए तिरंगे झंडों ने हर घर तिरंगा अभियान को नई गति प्रदान की है। इसके साथ ही यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए आय सृजन, रोजगार के अवसर, महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बताया कि प्रखंडों से भी 80 हजार झंडे की खरीद के लिए आदेश मिलने वाला है। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार