Begusarai News: पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान
Begusarai News: बरौनी में एसपी के निर्देश पर फुलवड़िया थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान प्रमुख चौक चौराहे, बाजार, रेलवे स्टेशन और एनएच-28 पर किया गया। अभियान का मकसद संदिग्ध वाहनों के नंबर प्लेट का मिलान करके चोरी के वाहनों का पता लगाना था।
Begusarai News: बरौनी। एसपी के निर्देश पर गुरुवार को फुलवड़िया थाना क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहे, बाजार, रेलवे स्टेशन व एनएच -28 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों के नंबर प्लेट का भी मिलान किया गया ताकि चोरी के वाहनों का पता लग सके ।
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