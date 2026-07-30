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Begusarai News: उर्दू भाषी छात्र-छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत सफल प्रतिभागी किये गये सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: कारगिल विजय सभा भवन में गुरुवार को उर्दू भाषी छात्र-छात्रा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत हुई जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता

Begusarai News: उर्दू भाषी छात्र-छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत सफल प्रतिभागी किये गये सम्मानित

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। उर्दू निदेशालय तथा जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को कारगिल विजय सभा भवन में उर्दू भाषी छात्र-छात्रा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता का आयोजन

प्रतियोगिता में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त मो. सलमान (जीडी कॉलेज बेगूसराय) को ₹6,500, इंटर स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त सादिया प्रवीण (आरएसएसएस बलिया) को ₹5,500 तथा मैट्रिक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त आतिफा रहमानी (एसपीएनएस बारो)को ₹4,500 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन

इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वरीय उप समाहर्त्ता सुश्री पूजा कुमारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी अनुकुल चन्द्र राय, वरीय उप समाहर्त्ता राशिद तनवीर तथा वार्ड पार्षद शगुफ़्ता ताजवर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

उर्दू भाषा का प्रचार-प्रसार

प्रतियोगिता का उद्देश्य उर्दू भाषी छात्र-छात्राओं में उर्दू भाषा एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि विकसित करना, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अनुवाद अधिकारी शकील अहमद सिद्दीकी, उर्दू अनुवादक मो. ग़ालिब हुसैन अंसारी, सहायक उर्दू अनुवादक मो. मोजम्मिल व अन्य थे।

रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

अवधारणाओं के बारे में प्रश्न

विद्यार्थियों को कौन-कौन सी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई?
स्नातक स्तर पर मो. सलमान को ₹6,500, इंटर स्तर पर सादिया प्रवीण को ₹5,500 तथा मैट्रिक स्तर पर आतिफा रहमानी को ₹4,500 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
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