Begusarai News: बूम तोड़ने के आरोप में ट्रक चालक गिरफ्तार

Begusarai News: बूम तोड़ने के आरोप में ट्रक चालक गिरफ्तार
Begusarai News: बरौनी-तेघड़ा रेलखंड पर एक ट्रक चालक ने गुरुवार को बूम को धक्का मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरपीएफ ने चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नवादा मुबारकपुर के शंकर चौहान के रूप में हुई। बाद में उसे बरौनी रेलवे कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया।
Begusarai News: बरौनी। बरौनी-तेघड़ा रेलखंड के पश्चिमी गुमटी पर गुरुवार को ट्रक चालक द्वारा धक्का मारने से बूम क्षतिग्रस्त हो गया। आरपीएफ ने आरोपित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर बरौनी रेलवे कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाए आरोपित की पहचान नवादा मुबारकपुर निवासी शंकर चौहान के रूप में हुई है।
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