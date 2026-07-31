Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: बूम तोड़ने के आरोप में ट्रक चालक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बरौनी-तेघड़ा रेलखंड पर एक ट्रक चालक ने गुरुवार को बूम को धक्का मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरपीएफ ने चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नवादा मुबारकपुर के शंकर चौहान के रूप में हुई। बाद में उसे बरौनी रेलवे कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया।

Begusarai News: बूम तोड़ने के आरोप में ट्रक चालक गिरफ्तार

Begusarai News: बरौनी। बरौनी-तेघड़ा रेलखंड के पश्चिमी गुमटी पर गुरुवार को ट्रक चालक द्वारा धक्का मारने से बूम क्षतिग्रस्त हो गया। आरपीएफ ने आरोपित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर बरौनी रेलवे कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाए आरोपित की पहचान नवादा मुबारकपुर निवासी शंकर चौहान के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें:Bareily News: वाहन की टक्कर मारकर क्रासिंग बूम तोड़ने वाला गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।