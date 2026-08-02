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Begusarai News: शालीन व्यवहार से लोकप्रिय रहे प्रो. विश्वनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नंबर: 16, चंद्रभानु रमाकांत फाउंडेशन के कार्यालयी प्रांगण में रविवार को दिवंगत प्रो. विश्वनाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोग।

Begusarai News: शालीन व्यवहार से लोकप्रिय रहे प्रो. विश्वनाथ

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। चंद्रभानु रमाकांत फाउंडेशन के कार्यालयी प्रांगण में दिवंगत प्रो. विश्वनाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा की गई। प्रो विश्वनाथ जिले के लब्धप्रतिष्ठित शिक्षाविद, कोऑपरेटिव कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और वर्तमान तक सीबीआरकेसी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। उनके निधन की खबर से फाउंडेशन सहित जिले के हर हिस्से में शोक का माहौल दिखा । उपस्थित सदस्यों ने उनके तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि प्रो विश्वनाथ के निधन से जिले ने एक शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक कोहिनूर खो दिया।

अपने शालीन और मृदुभाषी व्यवहार से वो हमेशा लोगों के बीच लोकप्रिय रहे। मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, अजीत कुमार, रामपदारथ यादव, बिनोद महतो, जितेंद्र कुमार, विमल झा, मो जफर, नारायण सिंह, रामानंद सिंह, श्रीकांत राय, विजय सिंह, अजय चौधरी, पंकज शिशु जी, संजीव सिंह, रुचि सिंह, अंजली पासवान जय प्रकाश गुप्ता,धर्मराज साहनी, संजीव सिंह, सावर कुमार, आर्यन राज, चंदन कुमार, मोहित सिंह, कुष्मेश शांडिल्य, सुजीत कुमार, धीरज कुमार,राजेश शाह, सिन्टू कुमार, प्रभांशु विट्टू, अमित शाह, आनंद कुमार,डॉली सिन्हा आदि थे।

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