Begusarai News: बारो में शोकसभा कर दी श्रद्धांजलि
Begusarai News: गढ़हरा के बारो निवासी भाजपा नेता प्रमोद सिंह की माता का निधन गुरुवार को हुआ। उनके निधन पर उपमुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार एवं अन्य सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शोकसभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी)। बारो निवासी भाजपा नेता प्रमोद सिंह की माता का निधन गुरुवार को हो गया। उपमुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार, वार्ड पार्षद मो. इफ्तेखार अंसारी, मो. सरफराज, सुधीर सिंह, गौतम कुमार, पूर्व मुखिया जफर आलम, मो. सादाब, राजेश मार्शल, संजय सिंह समेत अन्य सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शोकसभा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
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