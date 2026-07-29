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Begusarai News: द्वितीय पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बखरी में मध्य विद्यालय घाघड़ा में पूर्व संस्कृत शिक्षक कुमार गौरव 'मनीष' की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शिक्षकों और छात्रों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानाध्यापक कौशल किशोर ने उनकी शिक्षण पद्धति और कार्यशैली की प्रशंसा की।

Begusarai News: द्वितीय पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। प्रखंड के मध्य विद्यालय घाघड़ा के पूर्व संस्कृत शिक्षक कुमार गौरव ''मनीष'' की द्वितीय पुण्यतिथि पर बुधवार को विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा हुई। शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक कौशल किशोर क्रांति एवं वरीय शिक्षक संजय कुमार ने कहा कि मंझौल निवासी स्व. कुमार गौरव की कार्यशैली, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण अनुकरणीय रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कमी विद्यालय परिवार को हमेशा महसूस होती रहेगी। श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए शिक्षक वसंत कुमार ने कहा कि स्व. कुमार गौरव मृदुभाषी, मिलनसार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे।

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उनका सहज, सरल और सौम्य व्यवहार विद्यार्थियों तथा सहकर्मियों के बीच उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगा। इस अवसर पर शिक्षक रामाशीष कुमार, मौला कुमारी, सहदेव पंडित, संगीता कुमारी, अनिल कुमार, पूजा कुमारी, रत्नेश कुमार, रोजी प्रवीण आदि थे।

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