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Begusarai News: शिक्षाविद की मनाई गई पुण्यतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नं.17, हरदिया कंकौल स्थित एसएस मिशन स्कूल में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोग।

Begusarai News: शिक्षाविद की मनाई गई पुण्यतिथि

Begusarai News: बेगूसराय। सुदामा देवी मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हरदिया कंकौल में पूर्व शिक्षक, उपन्यासकार, कवि, लेखक, सह एसएस मिशन स्कूल के संस्थापक रामसागर सिंह की पंचम पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। कार्यक्रम सुंदरकांड से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनानाथ सुमित्र ने की। उन्होंने कहा कि दिवंगत राम सागर सिंह के बताए गए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व विधायक श्रीकृष्ण सिंह ने कहा कि वे सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन में अंतिम क्षण तक पालन किया। मौके पर समस्त उपस्थित विद्वतजन, अतिथियों, छात्र-छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा सभी ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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मंच संचालन करते हुए कहा कि उनके बताए गए मार्ग पर चलना और सादा जीवन उच्च विचार का अपने जीवन में उतारना या पालन करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर प्राचार्य चंदन ठाकुर, जनकवि दीनानाथ सुमित्र, राजेश कुमार, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, रूपक कुमार, पंडित 'बलभद्र झा, प्रियरंजन कुमार, रामदानी महतो, श्री कृष्ण यादव, अमरेंद्र कुमार सिंह, मुकेश कुमार आदि थे।

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