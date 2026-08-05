Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: विष्णुपुर पंचायत में शोकसभा, दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: गायत्री देवी, जो कि विष्णुपुर पंचायत के पूर्व मुखिया केशरी नंदन मिश्र की 75 वर्षीय पत्नी थीं, का बुधवार को निधन हो गया। उनकी मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कई नेता और सामाजिक व्यक्तित्वों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

Begusarai News: विष्णुपुर पंचायत में शोकसभा, दी श्रद्धांजलि

Begusarai News: नावकोठी। विष्णुपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं जदयू के वरिष्ठ नेता केशरी नंदन मिश्र की 75 वर्षीया पत्नी गायत्री देवी का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शोकसभा कर नावकोठी मुखिया राष्ट्रपति कुमार, विधायक प्रतिनिधि शंकर राय, भाजपा नेता रामशंकर पासवान, हसनपुर बागर के मुखिया विजय पासवान, पंसस अरविंद सिंह, पूर्व सरपंच विजय महतो, चन्द्रमणि कुमार आदि ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Death Begusarai Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।