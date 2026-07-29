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Begusarai News: मंच ने इंद्रदेव सिंह को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। साहित्य कला मंच ने स्व. इंद्रदेव सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। उनकी बीमारी के बाद पटना में निधन हुआ। सभा में कई वक्ताओं ने उनके योगदान को याद किया। अध्यक्ष दानेश्वर यादव ने कहा कि समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं।

Begusarai News: मंच ने इंद्रदेव सिंह को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। साहित्य कला मंच ने सेंट पॉल मॉडर्न स्कूल के सभागार में मंच के पूर्व उपाध्यक्ष स्व. इंद्रदेव सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा किया। उनका निधन गत गुरुवार की रात करीब एक बजे पटना में हो गया। वे पिछले कई महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे और इलाजरत थे। सभा की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष दानेश्वर यादव व संचालन महासचिव रामनन्दन ''अज्ञानी'' ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। सभा में मंच के संरक्षक प्रो. आजाद राठौर, अधिवक्ता मो. सलाहउद्दीन खान, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, डॉ. कैलाश पोद्दार, अंग्रेजी शिक्षक महेश कुमार, सेंट पॉल स्कूल के शिक्षक डॉ. अशरफ अली, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रिंस सिंह परमार तथा स्व. सिंह के अनुज सुभाष सिंह समेत अन्य वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।

मंच के सदस्य महात्मा उपेंद्र यादव ने श्रद्धांजलि स्वरूप एक भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। अध्यक्ष दानेश्वर यादव ने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर जाते हैं, वे अपने कर्मों के कारण सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं।

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