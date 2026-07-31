Begusarai News: प्रखंड सहकारिता अधिकारी को दी गई विदाई
Begusarai News: नावकोठी में प्रखंड सहकारिता अधिकारी अनिल कुमार चौधरी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। अधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उन्हें अंगवस्त्र तथा स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता कुमार गणेश शंकर सिंह ने की।
Begusarai News: नावकोठी। प्रखंड सहकारिता अधिकारी अनिल कुमार चौधरी के स्थानांतरण के अवसर पर शुक्रवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड के अधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों व जनप्रतिनिधियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें विदाई दी तथा अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता कुमार गणेश शंकर सिंह ने की। मौके पर बीपीआरओ जितेन्द्र कुमार, आरओ लवली कुमारी, बीएओ रौशन कुमार, बीएसओ मनोज कुमार, पैक्स अध्यक्ष मनोहर महतो, रणवीर कुमार, महेश महतो, अशोक कुमार, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, शिवेश रंजन, विभाकर कुमार आदि थे।
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