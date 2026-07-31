Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: प्रखंड सहकारिता अधिकारी को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: नावकोठी में प्रखंड सहकारिता अधिकारी अनिल कुमार चौधरी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। अधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उन्हें अंगवस्त्र तथा स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता कुमार गणेश शंकर सिंह ने की।

Begusarai News: प्रखंड सहकारिता अधिकारी को दी गई विदाई

Begusarai News: नावकोठी। प्रखंड सहकारिता अधिकारी अनिल कुमार चौधरी के स्थानांतरण के अवसर पर शुक्रवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड के अधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों व जनप्रतिनिधियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें विदाई दी तथा अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता कुमार गणेश शंकर सिंह ने की। मौके पर बीपीआरओ जितेन्द्र कुमार, आरओ लवली कुमारी, बीएओ रौशन कुमार, बीएसओ मनोज कुमार, पैक्स अध्यक्ष मनोहर महतो, रणवीर कुमार, महेश महतो, अशोक कुमार, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, शिवेश रंजन, विभाकर कुमार आदि थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Transfer Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।