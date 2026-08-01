Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: स्कूली बच्चों ने पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बखरी स्थित घाघरा मध्य विद्यालय में लगाए गए 85 पौधेप्रधानाध्यापक कौशल किशोर क्रांति ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में प्रत्येक विद्यालय में अधिक से अधिक

Begusarai News: स्कूली बच्चों ने पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। प्रखंड के घाघरा मध्य विद्यालय में शनिवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। नोडल शिक्षक सहदेव कुमार के नेतृत्व में विद्यालय के विद्यार्थियों ने परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में कुल 85 फलदार, छायादार एवं फूलदार पौधे लगाए। प्रभारी प्रधानाध्यापक कौशल किशोर क्रांति ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में प्रत्येक विद्यालय में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालय के ईको क्लब के विद्यार्थियों एवं अन्य बच्चों ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना भी है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विद्यालय परिसर के साथ-साथ अपने घरों के आसपास भी पौधे लगाने का संकल्प लिया। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।