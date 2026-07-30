Begusarai News: बच्चों ने पौधे लगाकर संरक्षण का लिया संकल्प

Begusarai News: पर्यावरण बचाने का दिया संदेशरजाकपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान के

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के रजाकपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। इस दौरान विद्यार्थियों एवं उनकी माताओं ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया।

प्रशिक्षक की विचारधारा प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर कुमुद रंजन ने कहा कि इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पौधारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों में भी कहा गया है कि "एक वृक्ष सौ संतान के समान होता है।" इसलिए पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है।

देखभाल की अहमियत उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मां अपने बच्चों का लालन-पालन करती है, उसी प्रकार लगाए गए पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी भूमिका निभा सकें। इससे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में 75 छात्र-छात्राओं एवं उनकी माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक अशोक कुमार शर्मा, नोडल शिक्षिका अर्चना भारती, सुमन कुमारी, गुड़िया कुमारी, खुशनुमा बेगम, अन्नु कुमारी, नीतू कुमारी, किरण कुमारी, सविता कुमारी, रीना पंडित, मंजू कुमारी, रेणु कुमारी, इको क्लब के अध्यक्ष सुजीत कुमार, सचिव सगुन कुमारी आदि थे।