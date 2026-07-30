Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: बच्चों ने पौधे लगाकर संरक्षण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: पर्यावरण बचाने का दिया संदेशरजाकपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान के

Begusarai News: बच्चों ने पौधे लगाकर संरक्षण का लिया संकल्प

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के रजाकपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ये भी पढ़ें:Dumka News: डॉन बोस्को स्कूल में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। इस दौरान विद्यार्थियों एवं उनकी माताओं ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत विद्यालय में हुआ पौधरोपण

प्रशिक्षक की विचारधारा

प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर कुमुद रंजन ने कहा कि इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पौधारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों में भी कहा गया है कि "एक वृक्ष सौ संतान के समान होता है।" इसलिए पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है।

देखभाल की अहमियत

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मां अपने बच्चों का लालन-पालन करती है, उसी प्रकार लगाए गए पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी भूमिका निभा सकें। इससे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में 75 छात्र-छात्राओं एवं उनकी माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक अशोक कुमार शर्मा, नोडल शिक्षिका अर्चना भारती, सुमन कुमारी, गुड़िया कुमारी, खुशनुमा बेगम, अन्नु कुमारी, नीतू कुमारी, किरण कुमारी, सविता कुमारी, रीना पंडित, मंजू कुमारी, रेणु कुमारी, इको क्लब के अध्यक्ष सुजीत कुमार, सचिव सगुन कुमारी आदि थे।

सामान्य प्रश्न

इको क्लब का उद्देश्य क्या है?
इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पौधारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है।
ये भी पढ़ें:Dumka News: डॉन बोस्को स्कूल में एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण मनाया गया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।